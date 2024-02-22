Начала шевелиться в мешке для трупов: женщина "воскресла" в морге (видео)

Женщина, оставленная в мешке для трупов в морге больницы в Гватемале, испугала рабочих, когда она внезапно начала двигаться.

Об этом пишет Mirror.

Работники морга были напуганы, когда женщина, казалось, "воскресла из мертвых", когда она начала передвигаться внутри мешка.

У неназванной пациентки были признаки тяжелого недоедания, судороги и церебральный паралич. А когда ее подключили к мониторам, у нее не было никаких признаков дыхательной или мозговой активности. Ее объявили мертвой.

Представитель больницы рассказал: "После 30 минут медицинских усилий она была объявлена мертвой и ее тело было передано в морг в рамках установленного протокола".

Однако после пяти часов пребывания в мешке для трупов в больнице общего профиля Сан-Хуан-де-Диос в Гватемале она внезапно начала двигаться.

Una jove mujer va ser declarada morta a l'Hospital San Juan de Dios, enviada a la morgue i posteriorment regresada a l'emergència, degut a que tenia moviments i aparentment encara respirava. pic.twitter.com/3meLM4SOtH — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 18, 2024

Шокированные работники морга бросились предупредить врачей и ее снова госпитализировали в отделение неотложной помощи. Однако, несмотря на все усилия медиков, у пациентки не было никаких признаков жизни, и она была объявлена мертвой во второй и последний раз.

Больница поддержала ее семью в "трудное время, с которым они столкнулись". Пока что неясно, расследует ли полиция этот инцидент.

Напомним, недавно женщина "ожила" в катафалке за несколько минут до собственной кремации. Ее должны были сжечь через несколько минут.

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