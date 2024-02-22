РФ запустила только одну ракету по Одесчине: Гуменюк назвала цель врага

Захватчики могут готовиться к следующей массированной атаке по Украине.

Российская авиация вечером 21 февраля выпустила из Черного моря по Одесской области одну ракету – вероятно, Х-31.

Об этом рассказала начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает "Суспильне".

Гуменюк проинформировала, что враг устроил точечную ракетную атаку. Осуществлено это было для поддержания напряжения местного населения не только прифронтовых регионов.

Кроме того, такие действия оккупантов могут свидетельствовать об их попытках выведать расположение украинской ПВО перед подготовкой к следующей массированной атаке.

"Враг не прекращает использование тактической авиации даже при боязни того, что у него такие существенные потери за прошедшую неделю. Он использует тактическую авиацию на других участках и расстояниях", – рассказала представительница Сил обороны юга.

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Заметим, вечером 21 февраля в Одесской области была объявлена воздушная тревога, а Воздушные силы впоследствии сообщили о ракете в направлении региона.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине беспилотники и ракету. Силы ПВО уничтожили восемь из десяти вражеских дронов.

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