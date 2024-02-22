Бербок обратилась к Лаврову с призывом прекратить войну

Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок обратилась к своему коллеге из РФ Сергею Лаврову за призывом прекратить начатую войну в Украине.

Об этом она заявила во время встречи с коллегами из стран "Большой двадцатки", сообщает "Deutsche Welle".

По ее словам, войну нужно "остановить немедленно", если Кремлю "не безразлично жизнь людей, свой собственный народ, российских детей и молодежь".

Бербок отмечает, что полномасштабное вторжение в Украину два года назад — это не " региональный конфликт", а война, бросающая "вызов всем нам решительно защищать фундаментальные принципы, защищающие всех нас в Уставе ООН, международном праве и правах человека".

"Эти принципы защищают все нации, независимо от того, насколько они велики или малы", — добавила немецкий министр.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о "дипломатических" переговорах Украины и России. Москва вроде бы готова к дипломатическому окончанию войны, но хочет оставить себе все те территории, которые она успела оккупировать.

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