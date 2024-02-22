Эксперт объяснил, почему Россия почти не использует "Калибры" для обстрелов Украины

Российские захватчики при обстрелах Украины почти не используют ракеты "Калибр", потому что этому мешает вопрос логистики.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что скачать "Калибрамы" корабли можно в оккупированном Крыму, но россияне боятся к нему приближаться.

"Как мы видим, в течение долгого времени они уже не использовали носители крылатых ракет. Единственный подтвержденный залп, четыре ракеты из фрегата "Адмирал Макаров" был после уничтожения "Цезаря Куникова". Это такой акт отчаяния, не могли они промолчать в этой ситуации. Но имея на борту теоретически восемь ракет, он использовал только четыре. Это тоже говорит о многом", — отметил Плетенчук.

Плетенчук отметил, что на военной базе "Новороссийск" агрессоры не могут загружать "Калибры", для этого нужна база "Севастополь".

"Агрессор прекрасно понимает ситуацию уже достаточно давно. Поэтому принимает соответствующие меры, такие как рассредоточение корабельно-катерного состава, изменение пунктов базирования, периодическая передислокация кораблей между пунктами базирования, в первую очередь Новороссийск, Сочи, Туапсе", — рассказал капитан.

Плетенчук отметил, что Россия уже потеряла треть кораблей в Черном море, поэтому нет смысла дозагружать носители, поскольку их больше невозможно использовать в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит террористический акт против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Черное море на боевое дежурство враг вывел подводную лодку.

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