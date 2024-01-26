РФ давно не использовала "Калибры" для атаки: в ВСУ объяснили почему

Армия РФ давно не применяла крылатые ракеты " Калибры " для ударов по Украине. В частности, может быть связан со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускают эти воздушные цели.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты в последнее время не часто используют ракеты "Калибр".

"Они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет. Вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может быть такой причиной"., — сказала Гуменюк.

Впрочем, ракетоносители находятся на боевом дежурстве в морской акватории. Представительница ВСУ отмечает, что "Калибры" готовы быть применены. Когда это произойдет, сейчас нельзя точно вычислить.

"Вполне вероятно, что они могут таким образом присыпать бдительность, якобы они не будут использовать "Калибры", не могут, не способны. А в это время нанести коварный удар. Поэтому я призываю не терять бдительности, анализировать всю готовность врага и быть готовыми ей противодействовать", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Напомним, в ВСУ рассказали о ракетной опасности из Черного моря по состоянию на утро 26 января. Так, российская армия держит в акватории на боевом дежурстве четыре корабля. Среди них три носителя крылатых ракет.

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