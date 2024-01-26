Данилов о падении Ил-76: "Россияне обучены врать"

Расследование по падению Ил-76 над Белгородом, в котором, в частности, заинтересована Украина, продолжается. Следует дождаться официальных выводов, прежде чем прислушаться к российской стороне.

Об этом в эфире 24 канала сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Россия постоянно лжет

В среду, 24 января, над Белгородской областью разбился военный самолет Ил-76. Российская сторона сразу подняла настоящую истерию и начала выдвигать свои версии. Очевидно, это была очередная спланированная пропагандистская акция, потому что все произошло накануне принятия серьезных решений для Украины по всему миру.

"Нам нужно спокойно к этому относиться и ждать официальной информации от наших соответствующих органов. Не нужно сейчас делать "насилие". Будет валидированная информация, которая будет соответствовать действительности, тогда общество будет проинформировано", — отметил Алексей Данилов.

Как известно, Россия пытается любым способом препятствовать принятию решений о военной помощи для Киева в Соединенных Штатах и передаче Украине высокоточного оружия.

"Они научены врать в таких ситуациях. Таких примеров не десятки или сотни, а тысячи. Даже высшее военно-политическое руководство России врало мировому сообществу", – подчеркнул Данилов.

Да, в день инцидента официальные ответы Украина могла предоставлять не сразу и в довольно сдержанной форме. Однако это объясняется очень просто.

"Прежде всего, нас сдерживает ответственность. Мы понимаем, что каждое слово, звучащее от официального лица, должно быть ответственным словом. Но наша совесть чиста", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, Украина в ООН заявила, что ВСУ и дальше будут прилагать усилия для уничтожения логистики врага и контроля воздушного пространства с целью ликвидации террористической угрозы. Военно-транспортныесамолеты армии РФ являются законной целью для Украины.

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