Данілов про падіння Іл-76: "Росіяни навчені брехати"

Розслідування щодо падіння Іл-76 над Бєлгородом, у якому, зокрема, зацікавлена Україна, триває. Слід дочекатися офіційних висновків, перш ніж дослухатися до російської сторони.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Росія постійно бреше

У середу, 24 січня, над Бєлгородською областю розбився військовий літак Іл-76. Російська сторона одразу здійняла справжню істерію й почала висувати свої версії. Вочевидь, це була чергова спланована пропагандистська акція, бо усе відбулося напередодні прийняття серйозних рішень для України у всьому світі.

"Нам треба спокійно до цього ставитися та чекати офіційної інформації від наших відповідних органів. Не треба зараз робити "ґвалт". Буде валідована інформація, яка відповідатиме дійсності, тоді суспільство буде проінформованим", – наголосив Олексій Данілов.

Як вдіомо, Росія намагається у будь-який спосіб перешкоджати ухваленню рішень про військову допомогу для Києва у Сполучених Штатах та передачі Україні високоточної зброї.

"Вони навчені брехати у таких ситуаціях. Таких прикладів не десятки чи сотні, а тисячі. Навіть вище військово-політичне керівництво Росії брехало світовій спільноті", – підкреслив Данілов.

Так, у день інциденту офіційні відповіді Україна могла надавати не одразу та у доволі стриманій формі. Однак це пояснюється дуже просто.

"Насамперед нас стримує відповідальність. Ми розуміємо, що кожне слово, яке звучить від офіційної особи, має бути відповідальним словом. Але наша совість чиста", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, Україна в ООН заявила, що ЗСУ й надалі докладатимуть зусиль для знищення логістики ворога та контролю повітряного простору з метою ліквідації терористичної загрози. Військово-транспортні літаки армії РФ є законною ціллю ціллю для України.

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