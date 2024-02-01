РФ пыталась спасти корабль: в ГУР рассказали, что из этого вышло

Россия пыталась спасти ракетный катер "Ивановец", но попытки спасательной операции, по данным ГУР, завершилась провалом.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Ракетный катер – он уничтожен, он утонул и сейчас находится на дне морском. Ряд прямых попаданий во время боевого дежурства, то есть он на рейде находился неподалеку от озера Донузлав. Это действительно очень успешная операция, которая заставит еще раз командование Черноморского флота подумать над целесообразностью хранение вокруг Крыма вообще кораблей... а личный состав флота агрессора безусловно демотивирует.Это серьезная потеря. Кроме ресурсов, стоимость – десятки миллионов долларов, 70-80 миллионов долларов примерно. Это конечно потеря боекомплекта. Вероятная, скорее всего потеря экипажа. Несмотря на то, что были попытки спасательной операции, она, по нашим данным, завершилась провалом. Это очередное доказательство эффективности украинских морских дронов", – рассказал представитель военной разведки.

Уничтожение российского катера "Ивановец"

В ночь на 1 февраля в оккупированном Крыму бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. В разведке также показали видео удара. Стоимость утраченного Россией корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

Позже стало известно, что на уничтоженном катере могли находиться до 40 членов экипажа и противокорабельные ракеты типа "Москит".

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