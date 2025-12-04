Владимир Путин / © Associated Press

Пятичасовые переговоры Кремля с американскими представителями завершились безрезультатно, поскольку Путин требует полной передачи Донбасса и вето на вступление Украины в НАТО.

Об этом пишет The Times.

С самого начала было очевидно, что последняя встреча Кремля с американскими переговорщиками вряд ли принесет мир в Украине. После пятичасовых, но безрезультатных переговоров, американская делегация вышла без прогресса: Владимир Путин требовал полной передачи Украине Донецкой и Луганской областей, а также отказа от членства в НАТО и европейских гарантий безопасности.

Кремль официально заявил, что не отвергает последние предложения США, а просто считает некоторые из них неприемлемыми, что фактически означает провал дипломатического трека.

НАТО продемонстрировало более реалистичную и открытую позицию. На саммите в Брюсселе Альянс дал понять, что не придает большого значения «уловкам и половинчатым обещаниям» Путина.

Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что «совершенно очевидно, что он не хочет ни одного мира», учитывая продолжающиеся атаки российских беспилотников. В ответ Европейский Союз решил прибегнуть к жестким экономическим мерам.

ЕС объявил о полном прекращении импорта российского газа до 2027 года. Это станет серьезным экономическим ударом для Москвы, которая с момента вторжения заработала около 94 млрд фунтов стерлингов на продаже газа блока.

Кроме газового эмбарго Европа приблизилась к решению вопроса об использовании замороженных российских активов для начала масштабной работы по восстановлению Украины. Препятствием оставались опасения Бельгии, где сохраняется большая часть активов в отношении юридических последствий.

Вчера ЕС благополучно заверил Бельгию, что она будет защищена от претензий по ответственности. Это открывает путь к использованию российских средств для компенсации за российскую агрессию.

Президент Владимир Зеленский вернулся в Украину после того, как его встреча с американскими переговорщиками в Брюсселе была упразднена в последний момент. Украинский лидер надеется на прямой диалог с президентом США Дональдом Трампом по усилению давления на Россию.

Несмотря на внутренние вызовы, в частности, последний коррупционный скандал в команде Зеленского, Украина демонстрирует решимость продолжать борьбу с агрессором и укреплять международную поддержку.

Аналитики предполагают, что Москва может использовать разногласия в позиции украинского руководства и стратегические разногласия в НАТО для уменьшения международного давления. Тем временем, Европа и США ищут пути для усиления санкций и мобилизации финансовых ресурсов для поддержки Украины.

Как отмечают эксперты, чем быстрее будут использованы замороженные активы России, тем эффективнее может стать восстановление украинских городов и усиление обороноспособности страны.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в реальном мире на Украине. CNN отмечает, что Кремль воспринимает длительную войну как шанс на укрепление власти Путина и медленное ослабление Украины из-за проблем с ресурсами и внутренних кризисов.

После переговоров с представителями США некоторые предложения признали приемлемыми, другие отклонили, а любые уступки со стороны Киева остаются тайными. Такая стратегия превращает войну в истощение и делает долгосрочный мир маловероятным.