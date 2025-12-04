Холодная Луна 5 декабря: гороскоп для всех знаков зодиака для последнего Суперлуния в году

Полнолуние / © ТСН.ua

Холодная Луна в декабре традиционно символизирует подведение итогов, расставание со старыми эмоциями и подготовку к новому этапу. Это Суперлуние станет самым ярким в году: Луна будет находиться максимально близко к Земле, а потому ее энергетическое влияние будет значительно усиленным.

Полнолуние обостряет интуицию, усиливает чувство правды и может побуждать к давно откладывающимся решениям. Астрологи предупреждают: в этот период важно не поддаваться импульсивности, а выбирать честность, ясность и осознание.

Гороскоп для всех знаков зодиака на Холодную Луну

Овен

Полнолуние подсвечивает вопросы работы и стабильности. Возможны новости, которые изменят ваши планы. Будьте осторожны с заявлениями – слово будет иметь силу.

Телец

Появится желание завершить старые обещания или отношения. Хорошее время для финансовых решений и стратегического планирования на 2026 год.

Близнецы

Эмоции могут бурлить сильнее обычного. Кто-то из близких нуждается в вашей поддержке. В то же время откроется возможность разрешить давний конфликт.

Рак

Холодная Луна усиливает ваши естественные интуитивные способности. Время для очищения эмоционального пространства и освобождения от прошлого. Возможен важный разговор с партнером.

Лев

Суперлуние подтолкнет к карьерным решениям. Вы можете получить предложение, которое изменит профессиональное направление. Действуйте мудро, не торопитесь.

Дева

Вернутся долго игнорируемые вопросы. Пора честного диалога — с собой и другими. В отношениях возможны уточнения, которые окажутся полезными.

Весы

Финансовый сектор активизируется. Кто вернет долг или вы найдете новый источник дохода. Избегайте эмоциональных покупок.

Скорпион

Это Суперлуние коснется личных границ. Вы поймете, кто стоит вашего внимания, а от кого пора дистанцироваться. Возможна смена в партнерстве.

Стрелец

Холодная Луна освещает вопросы здоровья и внутреннего баланса. Полезно заняться отдыхом и восстановлением сил. Не перегружайте себя.

Козерог

Придет вдохновение и творчество. Возможны важные новости, связанные с детьми или вашими планами. Полнолуние поддерживает смелые инициативы.

Водолей

Энергетика полны затронет тему дома и семьи. Появится необходимость навести порядок – буквально и символически. Возможны разговоры, которые давно назревали.

Рыбы

Слово станет вашим основным инструментом. Вы сможете решать сложный вопрос из-за переговоров. Избегайте слухов и непроверенной информации.

Холодная Луна 5 декабря – мощная кульминация энергии года. Это время завершений, прояснений и исцеления. Полнолуние поможет увидеть правду и выстроить новый путь перед началом 2026 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.