Холодний Місяць 5 грудня: гороскоп для всіх знаків зодіаку для останньої Суперповні у році

Холодний Місяць у грудні традиційно символізує підбиття підсумків, розставання зі старими емоціями та підготовку до нового етапу. Ця Суперповня стане найяскравішою у році: Місяць перебуватиме максимально близько до Землі, а тому його енергетичний вплив буде значно посиленим.

Повня загострює інтуїцію, підсилює відчуття правди і може спонукати до рішень, які давно відкладалися. Астрологи попереджають: у цей період важливо не піддаватися імпульсивності, а обирати чесність, ясність та усвідомлення.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на Холодний Місяць

Овен

Повня підсвічує питання роботи та стабільності. Можливі новини, що змінять ваші плани. Будьте обережні з заявами — слово матиме силу.

Телець

З’явиться бажання завершити старі обіцянки чи стосунки. Хороший час для фінансових рішень та стратегічного планування на 2026 рік.

Близнята

Емоції можуть вирувати сильніше звичного. Хтось із близьких потребує вашої підтримки. Водночас відкриється можливість вирішити давній конфлікт.

Рак

Холодний Місяць підсилює ваші природні інтуїтивні здібності. Час для очищення емоційного простору та звільнення від минулого. Можлива важлива розмова з партнером.

Лев

Суперповня підштовхне до кар’єрних рішень. Ви можете отримати пропозицію, яка змінить професійний напрям. Дійте мудро, не поспішайте.

Діва

Повернуться питання, які довго ігнорувалися. Настав час чесного діалогу — з собою та іншими. У стосунках можливі уточнення, що виявляться корисними.

Терези

Фінансовий сектор активізується. Хтось поверне борг або ви знайдете нове джерело доходу. Уникайте емоційних покупок.

Скорпіон

Ця Суперповня торкнеться особистих кордонів. Ви зрозумієте, хто вартий вашої уваги, а від кого час дистанціюватися. Можлива зміна у партнерстві.

Стрілець

Холодний Місяць висвітлює питання здоров’я та внутрішнього балансу. Корисно зайнятися відпочинком і відновленням сил. Не перевантажуйте себе.

Козоріг

Прийде натхнення і творчість. Можливі важливі новини, пов’язані з дітьми або вашими планами. Повня підтримує сміливі ініціативи.

Водолій

Енергетика повні зачепить тему дому і сім’ї. Появиться потреба навести лад — буквально і символічно. Можливі розмови, які давно назрівали.

Риби

Слово стане вашим головним інструментом. Ви зможете розв'язувати складне питання через перемовини. Уникайте чуток і неперевіреної інформації.

Холодний Місяць 5 грудня — потужна кульмінація енергії року. Це час завершень, прояснень та внутрішнього зцілення. Повня допоможе побачити правду та вибудувати новий шлях перед початком 2026 року.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.