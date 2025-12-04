Операція тривала 14 днів: надзвичайники ліквідували прорив у шахті, де загинули гірники (фото)

Операція ДСНС у шахті, де стався прорив / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Працівники ДСНС провели 14-денну операцію в одній із шахт України на горизонті мінус 410 м, де стався прорив пульпи. Вони ліквідовували наслідки аварії та шукали гірників.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Через прорив пульпи на одній із шахт загинули двоє гірників. Пульпа в шахті — це суміш, яка складається з твердих дрібних мінералів (піску, граншлаку) та води.

Рятувальники показали кадри роботи гірничорятувальників Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України, які працювали у надскладних умовах.

Головним завданням рятувальників була не лише ліквідація наслідків аварії, а й пошук гірників, які опинилися в епіцентрі прориву.

Операцію ускладнював великий об’єм пульпи. Працівники підприємства, гірники та гірничорятувальники були змушені виконувати колосальний обсяг робіт: відкачувати воду із затоплених горизонтів, перевантажувати та вивозити пульпу, шукати та проводити евакуацію тіл загиблих.

Операція ДСНС у шахті, де стався прорив пульпи (5 фото) Операція ДСНС у шахті, де стався прорив пульпи / © ДСНС Операція ДСНС у шахті, де стався прорив пульпи / © ДСНС Операція ДСНС у шахті, де стався прорив пульпи / © ДСНС Операція ДСНС у шахті, де стався прорив пульпи / © ДСНС Операція ДСНС у шахті, де стався прорив пульпи / © ДСНС

Нагадаємо, 11 листопада на шахті «Інгульська» стався прорив гідрозакладальної суміші у підземній виробці, що призвело до затоплення двох горизонтів. На момент аварії на ділянці перебували четверо працівників ПП «Світекс» (Кривий Ріг): двоє самостійно піднялися на поверхню, а доля ще двох шахтарів була невідомою. До ліквідації було залучено ДСНС та персонал шахти, які відкачували воду та контролювали газ.

Згодом стало відомо, що через прорив на шахті «Інгульська» загинуло двох гірників.