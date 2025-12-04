ТСН у соціальних мережах

У сукні з рукавами-дзвонами: перша леді Німеччини обрала незвичну сукню для бенкету

До Великої Британії президентська пара Німеччини прибула з триденним візитом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Король з королевою та перша пара Німеччини

Король з королевою та перша пара Німеччини / © Associated Press

Британська королівська родина цього тижня приймає президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та першу леді Ельке Бюденбендер. На честь подружжя у Віндзорському замку 3 грудня влаштували розкішний бенкет.

Головні гостя — президентське подружжя — з’явилися у вечірніх образах відповідно до протоколу. Президент Штайнмаєр був у чорному фраку, білій сорочці та жилеті, а перша леді обрала вечірню сукню зі смарагдового оксамиту.

Президентська пара Німеччини / © Associated Press

Президентська пара Німеччини / © Associated Press

Вбрання Ельке Бюденбендер було від німецького бренду Talbot Runhof. У сукні були складки спереду, шлейф та оригінальні рукава-дзвони, у яких також використаний на манжетах атласний шовк.

Король з королевою та президентська пара Німеччини / © Associated Press

Король з королевою та президентська пара Німеччини / © Associated Press

Королева Камілла ж обрала для заходу сукню від бренду Fiona Clare Aldridge з довгими рукавами, декольте та спідницею у складки, яку носила з коштовностями із королівської скарбниці.

