У Дніпрі чоловік спробував вкоротити собі віку після ВЛК: відео і реакція військкомату

Чоловік порізав собі вени після проходження ВЛК у Дніпрі / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпровському ТЦК та СП 7 листопада чоловік спробував вкоротити собі віку після проходження військово-лікарської комісії, порізавши вени. У центрі комплектування вже прокоментували інцидент та повідомили подробиці.

Про це йдеться в повідомленнях соцмереж та в заяві Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

У місцевих пабліках з’явилися відео з чоловіком, який стікає кров’ю, і якому після цього допомагають медики. За даними з соцмереж, у Дніпровському ТЦК чоловік після проходження ВЛК порізав собі вени, намагаючись скоїти самогубство.

В обласному військкоматі повідомили, що військовозобов’язаний після отримання висновку медкомісії влаштував самокаліцтво.

«Близько 00 годин 00 хвилин 07.11.2025 військовозобов’язаного громадянина було доставлено до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Пройшовши ВЛК та отримавши висновок, даний громадянин відійшов до вбиральні, де вчинив самокаліцтво«, — йдеться в заяві Дніпропетровського обласного ТЦК.

На місце події негайно викликали «швидку» і чоловікові надали домедичну допомогу. Після цього його відвезли до лікарні.

У ТЦК закликали авторів дописів у соцмережах утриматись від завчасних необґрунтованих висновків та припущень.

«Нагадуємо, що захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком кожного громадянина. Військовослужбовці ТЦК та СП діють виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства», — резюмували у центрі комплектування.

Нагадаємо, у серпні у розподільчому центрі на ДВРЗ у Києві мобілізований чоловік намагався скоїти самогубство, порізавши вени. Його врятували. За інформацією Київського міського ТЦК та СП, військовозобов’язаний почав поводитися неадекватно, кричати та погрожувати. Після прибуття правоохоронців він завдав собі тілесних ушкоджень на лівому передпліччі, розбивши чашку.