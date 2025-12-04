Сусід платить менше: тепловики пояснили несправедливість у квитанціях

Вартість опалення залежить від теплоспоживання кожного будинку / © pixabay.com

Різні суми в платіжках за опалення можуть бути спричинені різними факторами, наприклад, сезонними змінами температури, нарахуванням за загальнобудинкові потреби, або наявністю абонементської плати.

Це стосується не лише будинків, а й квартир однакової площі в межах одного під’їзду.

Працівники КП «Київтеплоенерго» пояснили, чому двоє сусідів із однаковою площею оселі можуть отримати зовсім різні рахунки за опалення.

«Нарахування залежить не тільки від тарифу, а й від багатьох інших чинників», — зазначають фахівці «Київтеплоенерго».

На розмір платежу впливають:

температура повітря — у холодні періоди будинок споживає більше тепла

показання будинкового лічильника — фактичний обсяг використаної енергії

енергоефективність будинку та здатність регулювати подачу тепла

наявність загальнобудинкового та квартирних лічильників

Чому тарифи різняться

Як пояснили у Міністерстві розвитку громад, місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи на теплову енергію, орієнтуючись на витрати підприємств, ціну газу, електроенергії та зарплати працівників. Тому навіть у сусідніх областях сума у платіжках може суттєво різнитися.

Де тепло здорожчало найбільше

Найбільше здорожчання зафіксовано у центральних та північних областях. За даними місцевих теплопостачальних компаній, у деяких містах ціна за 1 Гкал тепла зросла до 3,5–4 тисяч грн.

Зокрема:

у Чернігові — близько 3900 грн/Гкал

у Полтаві — 3700 грн/Гкал

у Вінниці — до 3600 грн/Гкал

На заході країни тарифи нижчі. У Львові, Івано-Франківську та Тернополі ціна тримається в межах 3100–3300 грн/Гкал. У південних регіонах, де частина будинків використовує альтернативні джерела енергії, середній тариф становить до 3000 грн/Гкал.

Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2026 року в Україні перерахують вартість доставки газу. Вартість доставки газу розраховують на весь рік за підсумками споживання в період від 1 жовтня до 30 вересня.