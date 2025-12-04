- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
Сусід платить менше: тепловики пояснили несправедливість у квитанціях
Теплопостачальні організації пояснюють несправедливість у платіжках різною площею, що відображається у рахунках, оскільки в одному будинку може бути кілька лічильників, і кожна платіжка прив’язана до конкретного приладу.
Різні суми в платіжках за опалення можуть бути спричинені різними факторами, наприклад, сезонними змінами температури, нарахуванням за загальнобудинкові потреби, або наявністю абонементської плати.
Це стосується не лише будинків, а й квартир однакової площі в межах одного під’їзду.
Працівники КП «Київтеплоенерго» пояснили, чому двоє сусідів із однаковою площею оселі можуть отримати зовсім різні рахунки за опалення.
«Нарахування залежить не тільки від тарифу, а й від багатьох інших чинників», — зазначають фахівці «Київтеплоенерго».
На розмір платежу впливають:
температура повітря — у холодні періоди будинок споживає більше тепла
показання будинкового лічильника — фактичний обсяг використаної енергії
енергоефективність будинку та здатність регулювати подачу тепла
наявність загальнобудинкового та квартирних лічильників
Чому тарифи різняться
Як пояснили у Міністерстві розвитку громад, місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи на теплову енергію, орієнтуючись на витрати підприємств, ціну газу, електроенергії та зарплати працівників. Тому навіть у сусідніх областях сума у платіжках може суттєво різнитися.
Де тепло здорожчало найбільше
Найбільше здорожчання зафіксовано у центральних та північних областях. За даними місцевих теплопостачальних компаній, у деяких містах ціна за 1 Гкал тепла зросла до 3,5–4 тисяч грн.
Зокрема:
у Чернігові — близько 3900 грн/Гкал
у Полтаві — 3700 грн/Гкал
у Вінниці — до 3600 грн/Гкал
На заході країни тарифи нижчі. У Львові, Івано-Франківську та Тернополі ціна тримається в межах 3100–3300 грн/Гкал. У південних регіонах, де частина будинків використовує альтернативні джерела енергії, середній тариф становить до 3000 грн/Гкал.
Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2026 року в Україні перерахують вартість доставки газу. Вартість доставки газу розраховують на весь рік за підсумками споживання в період від 1 жовтня до 30 вересня.