ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Сусід платить менше: тепловики пояснили несправедливість у квитанціях

Теплопостачальні організації пояснюють несправедливість у платіжках різною площею, що відображається у рахунках, оскільки в одному будинку може бути кілька лічильників, і кожна платіжка прив’язана до конкретного приладу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вартість опалення залежить від теплоспоживання кожного будинку

Вартість опалення залежить від теплоспоживання кожного будинку / © pixabay.com

Різні суми в платіжках за опалення можуть бути спричинені різними факторами, наприклад, сезонними змінами температури, нарахуванням за загальнобудинкові потреби, або наявністю абонементської плати.

Це стосується не лише будинків, а й квартир однакової площі в межах одного під’їзду.

Працівники КП «Київтеплоенерго» пояснили, чому двоє сусідів із однаковою площею оселі можуть отримати зовсім різні рахунки за опалення.

«Нарахування залежить не тільки від тарифу, а й від багатьох інших чинників», — зазначають фахівці «Київтеплоенерго».

На розмір платежу впливають:

  • температура повітря — у холодні періоди будинок споживає більше тепла

  • показання будинкового лічильника — фактичний обсяг використаної енергії

  • енергоефективність будинку та здатність регулювати подачу тепла

  • наявність загальнобудинкового та квартирних лічильників

Чому тарифи різняться

Як пояснили у Міністерстві розвитку громад, місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи на теплову енергію, орієнтуючись на витрати підприємств, ціну газу, електроенергії та зарплати працівників. Тому навіть у сусідніх областях сума у платіжках може суттєво різнитися.

Де тепло здорожчало найбільше

Найбільше здорожчання зафіксовано у центральних та північних областях. За даними місцевих теплопостачальних компаній, у деяких містах ціна за 1 Гкал тепла зросла до 3,5–4 тисяч грн.

Зокрема:

  • у Чернігові — близько 3900 грн/Гкал

  • у Полтаві — 3700 грн/Гкал

  • у Вінниці — до 3600 грн/Гкал

На заході країни тарифи нижчі. У Львові, Івано-Франківську та Тернополі ціна тримається в межах 3100–3300 грн/Гкал. У південних регіонах, де частина будинків використовує альтернативні джерела енергії, середній тариф становить до 3000 грн/Гкал.

Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2026 року в Україні перерахують вартість доставки газу. Вартість доставки газу розраховують на весь рік за підсумками споживання в період від 1 жовтня до 30 вересня.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie