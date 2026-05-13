Третя платіжка за газ у травні: хто з українців отримає додатковий рахунок

Третя платіжка за газ у травні

У травні деякі українці можуть отримати третю платіжку за газ. Це додатковий рахунок за розподіл, який надсилають після щорічного перерахунку споживання. Це не новий тариф і не підвищення цін, а технічне коригування оплат за весь рік. Хто може отримати третю платіжку за газ?

Третя платіжка за газ зазвичай приходить після завершення опалювального сезону. Додатковий рахунок надійде споживачам, у яких за підсумками року змінився обсяг споживання або тарифний коефіцієнт.

Йдеться про домогосподарства, які використовують газ для опалення або мали значні коливання лічильника протягом опалювального періоду.

У деяких регіонах сума у третій платіжці може бути значно вищою через уточнення даних, які отримали оператори після звіряння показників.

У компаніях-постачальниках наголошують, що платіжка за розподіл газу розраховується рівними частинами протягом року. Однак після завершення опалювального періоду можуть виникнути переплати чи борги.

Саме тому у травні приходить додаткова платіжка за газ. У ній відображається різниця між прогнозним і фактичним споживанням.

Споживачам радять уважно перевіряти інформацію у платіжках. Звіряйте обсяг річного споживання, тариф, коригування та дату поданих показників. Якщо ви виявили помилки, звернутися можна до оператора ГРМ і подати уточнені дані самостійно.

Як зміниться комуналка у травні 2026

Нагадаємо, що від 1 травня в Україні припиняють дію деякі пільги на електроенергію. Хоча базовий тариф для населення залишиться на рівні 2,64 грн за кВт-год, для споживачів з електроопаленням скасовується спеціальна ціна 2,64 грн за перші 2000 кВт-год, яка діяла під час опалювального сезону.

Тепер вони сплачуватимуть за загальним тарифом.

Щодо газопостачання, «Нафтогаз» зафіксував ціну 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2027 року, автоматично перевівши клієнтів на тарифний план «Фіксований».

Єдиного тарифу на воду в країні немає — вартість і надалі визначатиметься місцевою владою або НКРЕКП, тому актуальні ціни з травня слід уточнювати безпосередньо у постачальників.

За результатами перевірок українцям мають повернути близько 453 тис. грн через виявлені помилки в розрахунках та завищення тарифів.

