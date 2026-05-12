"Євробачення-2026": фаворитка букмекерів порушила правила конкурсу та влаштувала пожежу на сцені

Фінляндія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

На сцені міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2026” свій конкурсний номер демонструє Фінляндія.

Країну цьогоріч представляє дует Linda Lampenius та Pete Parkkonen із піснею Liekinheitin. І наразі саме вони лідирують у букмекерських прогнозах.

Музиканти продемонстрували потужний номер. Pete Parkkonen чуттєво співав, а от Linda Lampenius віртуозно грала на скрипці. До речі, це все відбулося наживо. Організатори конкурсу взагалі забороняють грати на музичних інструментах, тож конкурсанти імітують це. Проте Linda Lampenius дозволили порушити правила та виконати свою партію наживо.

Врешті, артистка просто захопила своєю віртуозною грою. Також атмосферності додав і сам номер. До слова, представники Фінляндії імітували пожежу на сцені, і це все в підсумку з грою на скрипці та вокалом викликало мурахи шкірою.

Зазначимо, що першим з учасників “Євобачення-2026” на сцені виступив представник Молдови. Satoshi феєрично відкрив перший півфінал.

