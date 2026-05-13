Чи виходять ЗСУ з Покровська?: у Силах оборони розставили крапки над "і" щодо ситуації в місті

Покровський район

Сили оборони не мають завдання залишити Покровськ, де українські військові тримають позиції в північній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерело у Силах оборони, знайоме з ситуацією на Покровському напрямку.

За словами співрозмовника, військовослужбовці ЗСУ також перебувають і в Мирнограді, але там ситуація значно складніша, тому контрольований відхід може мати місце.

«Для ворога Покровськ зараз відіграє роль накопичувача живої сили, вони стягують туди додаткові резерви. Для ЗСУ завдання — ведення позиційної оборони, ніхто звідти виходити наразі не збирається», — додав співрозмовник.

Як пояснило джерело видання, інтенсивність бойових дій залишається досить високою і була такою ж у дні так званого перемир’я 9-11 травня. Хоча, якщо порівнювати з минулим роком, росіяни зменшили у кілька разів пуски КАБів по позиціях українських військових.

Покровськ і Мирноград фактично утворюють єдину агломерацію / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

«Загалом у ці дні трохи спала інтенсивність обміну артилеристськими ударами. Але ключову роль відіграє ВПС противника, у цьому компоненті вони нам дуже дошкуляють», — зазначило джерело у Силах оборони.

За його словами, головна проблема для українських підрозділів в районі Покровська — логістика, особливо коли мова йде про евакуацію особового складу.

«Допомагають НРК, доводиться інколи вигадувати складні схеми, щоб вивезти поранених», — пояснив співрозмовник.

Зазначимо, Росія роками вихвалялася своїм невичерпним людським ресурсом, закидаючи фронт нескінченними штурмами, проте зараз ця тактика дає серйозний збій. Головний козир Кремля розбився об українські інновації, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами міністра, російська жива сила більше не є вирішальною перевагою ворога. Ситуацію на фронті докорінно переламали українські безпілотники, які успішно працюють і домінують одразу в трьох стихіях: у повітрі, на воді та на суходолі.

Нагадаємо, Путін встиг скористатися «перемир’ям» від Трампа на фронті: Кремль підтягув резерви та провернув схему з «Молніями». Поки Київ дотримувався домовленостей, окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих атак новими типами дронів.

