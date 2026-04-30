Королева Летиція приїхала на церемонію у костюмі кольору фуксії та з сумкою улюбленого бренду
Королева Іспанії вчора відвідала церемонію вручення премії принцеси Жирони "Мистецтво 2026" у Гранаді, Андалусія.
Дружина короля Філіпа VI головувала на церемонії вручення премії принцеси Жирони «Мистецтво 2026» у рамках четвертого етапу «Тура талантів».
Ця нагорода відзначає досягнення молодих творців, які завдяки своєму лідерству, цілеспрямованості та креативності розробляють мистецькі та культурні проєкти, що надають позитивний вплив на суспільство.
Цього разу Летиція обрала яскравий штанний костюм кольору фуксії, що випромінює енергію. Бездоганно пошитий блейзер підкреслює її силует м'якими, структурованими плечима та штани, того самого кольору, мають акуратну, пряму лінію. Під блейзером у королеви була рожева блуза.
Чорна сумка Carolina Herrera та чорні туфлі-слігбеки на невисоких підборах завершували образ королеви. Також вона одягла каскадні сережки з різнокольорових мінералів від Tous, каблучку Coreterno, розпустила волосся та зробила простий денний макіяж.
