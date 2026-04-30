Що таке здорова усмішка і чому сліпуча білизна не є її ознакою

Що дійсно впливає на колір зубів та чому білосніжна усмішка — не ключова ознака здоров’я, пояснила стоматологиня-терапевтка стоматологічної клініки FrankoLab Соломія Тарасівна Данищук.

Для стоматолога здоровий зуб — це той, який щільно прилягає до ясен, немає мікротріщин, сколів, прихованих каріозних порожнин, карієсу. Він міцно зафіксований у лунці, проміжок між яснами і зубом не перевищує 3 мм. Щілини між сусідніми зубами не надто великі і не надто малі. На зубі відсутні наліт і зубний камінь, що поступово руйнують кісткову тканину. Ясна, якими зуб оточений, рожеві, пружні, не кровоточать.

Насиченість кольору вашої усмішки визначає дентин — внутрішня, щільна тканина зуба з вираженим пігментом: від світлого-жовтого до коричневого чи сіруватого. Емаль напівпрозора, має лише молочно-білий або злегка блакитний тон, що слугує оптичним фільтром.

Світло проходить крізь емаль, відбивається від дентину, повертається назад і ми бачимо колір зуба, точніше — пігментований відтінок дентину з легким фільтром. Емаль розсіює світло і приглушує жовтизну.

У більшості людей зуби мають червонувато-коричневий відтінок (група А за шкалою Віта).

З віком емаль стирається, бо впродовж життя ми багато жуємо, чистимо її вранці та ввечері. Водночас всередині зуба формується вторинний дентин, що є нормальним процесом. Він щільніший і темніший ніж у юнацькому віці. Тож візуально зуби стають темнішими, бо емаль не лише «гасить» жовтизну, а й впливає на яскравість усмішки.

Якщо генетично дентин має більш темний колір, наприклад, темно-жовтий чи сіруватий, рідні зуби ніколи не набудуть сліпучої «рекламної» білизни. Досягти цього можна лише через встановлення вінірів.

Зуби можуть бути білосніжними, але надміру видовженими через рецесію ясен. Рецесія — це стан, за якого ясна опускаються, оголюючи корені і шийки зубів, що призводить до пришийкового карієсу. Там емаль найтонша і найбільш вразлива.

Інша поширена проблема — кровоточивість ясен. Вона майже завжди зумовлена гінгівітом, тобто запаленням. Гінгівіт виникає через накопичення бактеріального нальоту, який поступово твердне і перетворюється на зубний камінь.

Коли ясна починають кровоточити, люди припускають, що занадто інтенсивно чистять зуби або пов’язують це зі зміною зубної щітки. Тому натискають на емаль м’якше, не так як зазвичай, щоб не травмувати тканини, кровоточивість яких натомість пов’язана з бактеріями. При цьому зуби залишаються білосніжними, а усмішка красивою.

Мікротріщини своєю чергою не лише стають «воротами» для бактерій із їжі, що проникають вглиб і запускають карієс, але й послаблюють зуб. Коли ви жуєте твердий шоколад, горіхи, сухарики, він отримує нерівномірне навантаження. Інколи мікротріщини стають причиною сколів, а інколи — ламання зуба під корінь, що потребує більш складного лікування. У такому разі його вже не можна просто запломбувати, як невеликий скол зуба, а доводиться відновлювати під коронку або видаляти.

Відбілювання зубів — поширена процедура, яку виконують стоматологи, але вона не заміняє щорічну гігієнічну чистку, лікування карієсу чи гінгівіту, виправлення прикусу. Неправильний прикус зумовлює передчасне стирання емалі, бруксизм, накопичення зубного нальоту на певних ділянках зубного ряду, сильні головні болі. Тому піклуйтеся не лише про красу, але й про здоров’я своїх зубів!

Соломія Данищук

