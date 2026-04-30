Емоційно складні стосунки не завжди легко розпізнати. Аб’юз може ховатися за турботою, порадами чи навіть гумором. Зовні це має буденний вигляд, але всередині поступово руйнує впевненість у собі. Психологиня Людмила Чернова розповіла, що саме такі форми поведінки найчастіше й залишають людину у сумнівах, чи справді щось не так, чи вона «перебільшує».

Проблема у тому, що така поведінка не завжди сприймається як насильство, ні оточенням, ні самою людиною, яка її переживає. Але є сигнали, на які варто звернути увагу.

Прихований аб’юз

Психологиня описує ситуації, коли токсична взаємодія маскується під «звичайне спілкування». Це можуть бути:

критичні фрази на кшталт: «ти міг би краще, але, мабуть, тобі бракує знань»

знецінення через «жарт»: «та тобі здалося, я такого не казав (ла)»

сумнів у ваших рішеннях: «а навіщо тобі це взагалі, тобі не пасує».

На перший погляд, це дрібниці, проте їхня повторюваність формує відчуття, що з вами «щось не так».

Реакція тіла

Важливий сигнал, який часто ігнорують, — фізична реакція. Людина може відчувати внутрішній дискомфорт, втрату впевненості, емоційний «зсув» у бік тривоги чи тілесні реакції, як от стиск у грудях, дискомфорт у зоні серця або напруження у животі.

Це не випадковість, за словами психологині, тіло таким чином сигналізує про внутрішній протест, коли слова чи ставлення іншої людини порушують ваші емоційні межі.

Будьте уважні

Одна з ключових особливостей прихованого аб’юзу — поступове зниження самооцінки. Людина починає сумніватися у власних рішеннях, відчуває втрату опори у самому собі та може все частіше «підлаштовуватися», щоб уникнути критики чи неприємних коментарів.

Людмила наголошує, що знецінити можна лише те, що має цінність. Тобто якщо вас систематично критикують або применшують ваші почуття, це не випадковість, а сигнал, що ваші межі порушуються.

Прихований аб’юз не завжди помітний одразу. Він може бути порадою, жартом або «щирою турботою», але його наслідок один — поступове знецінення.

Людмила Чернова

Головний орієнтир у таких ситуаціях — не лише слова іншої людини, а й власні відчуття. Якщо вам боляче, тривожно чи ви втрачаєте впевненість у собі, це вже достатня причина, щоб зупинитися та переглянути межі стосунків.

