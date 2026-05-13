РФ здійснила запуск перших ракет: важлива заява Зеленського

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія здійснила перший пуск своїх ракет.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах сьогодні ввечері, 13 травня.

«Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн та Європи загалом. Атака триває. Здійснено запуск перших ракет», — сказав Зеленський.

Він подякував прем’єрові Угорщини Петерові Мадяру за засудження російської атаки проти України.

«Важливий меседж засудження російської атаки проти України від прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. Дякую за небайдужість і сильну позицію», — підсумував глава держави.

Раніше президент Зеленський попередив, що після всіх хвиль дронів під час денної атаки 13 травня цілком можливі також і запуски ракет проти України. За його словами, внаслідок російських ударів сьогодні вдень шестеро людей загинуло.

Нагадаємо, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов «Флеш» попередив, що РФ готує новий масований ракетний удар по Україні цієї ночі.

Зауважимо, що близько 19:00 в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу від МіГ і балістики.

Через годину тривогу знову оголошували через загрозу від МіГ, проте нових ракет цього разу не було.

