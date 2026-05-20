Франція збільшує на 36 мільярдів свій оборонний бюджет: на яке озброєння зробить ставку
Франція до 2030 року збільшить оборонний бюджет на 36 мільярдів євро, зробивши ставку на ракети, дрони, системи ППО та розширення ядерного арсеналу.
Франція планує суттєво наростити витрати на оборону на тлі зростання безпекових загроз у Європі та світі. Париж додасть ще 36 мільярдів євро до військового бюджету до 2030 року, через що загальний обсяг фінансування оборонної сфери сягне близько 449 мільярдів євро.
Про це пише ClashReport
Особливий акцент французька влада робить на поповненні запасів боєприпасів і сучасного озброєння. Зокрема, Франція планує збільшити запаси безпілотників на 400%, а крилатих ракет SCALP — на 85%.
Також серед ключових напрямків — посилення систем протиповітряної оборони та розширення ядерного потенціалу країни, включно зі збільшенням кількості ядерних боєголовок.
Очікується, що вже до 2030 року щорічні витрати Франції на оборону становитимуть 76,3 мільярда євро. Це майже удвічі більше, ніж країна витрачала 2017 року.
На тлі повномасштабної війни Росії проти України країни Європи дедалі активніше переглядають свої оборонні стратегії та збільшують військові бюджети.
