Колишній державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що так зване “американське століття” фактично завершилося, а Сполучені Штати більше не мають того рівня глобального впливу, який зберігали після Другої світової війни.

Про це він сказав під час публічного виступу, коментуючи зміну балансу сил у світі та падіння міжнародної довіри до США.

За словами Блінкена, протягом 80 років Америка “була на чолі параду” та формувала світовий порядок, однак повернути той період уже неможливо.

“Було багато зрозумілої ностальгії за минулим, тому що ми мали американське століття. Ми мали 80 років, коли завдяки роботі попередніх поколінь були попереду й визначали правила гри. Але ці 80 років минули. Джина вже не повернути до пляшки — нам треба створити нову пляшку”, — сказав він.

Блінкен також визнав, що позиції Вашингтона помітно ослабли як усередині країни, так і на міжнародній арені.

За його словами, результати одного з міжнародних опитувань у 130 країнах показали, що Китай нині сприймається більш надійним і переконливим глобальним гравцем, ніж США.

Окремо він звернув увагу на ставлення до Америки у Європі. Зокрема, у Німеччині, за словами експосадовця, близько 70% опитаних в одному з соцопитувань назвали США “супротивником”.

На думку Блінкена, це серйозно послаблює здатність Вашингтона формувати міжнародні коаліції та протидіяти зростанню впливу Китаю.

