17 лет с победы "Шахтера" в Кубке УЕФА: эксклюзивный выпуск на YouTube-канале Игоря Цыганыка

Эксклюзивный выпуск на YouTube-канале Игоря Цыганыка, посвященный победе "Шахтера" в Кубке УЕФА

На YouTube-канале Игоря Цыганыка вышел уникальный выпуск посвященный футбольному клубу "Шахтер". Он собрал людей, создававших славу донецкой команды на украинской и международной арене.

Среди гостей — генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, символ клуба и спортивный директор Дарио Срна, известный комментатор Роберто Моралес, легендарный вратарь, рекордсмен "Шахтера" и сборной Украины по количеству сыгранных матчей Андрей Пятов и один из лучших защитников независимой Украины Александр Кучер.

Бразильский вектор "Шахтера"

В победном финале Кубка УЕФА в 2009 году восемь из одиннадцати игроков "Шахтера" были иностранцами, из них четыре — бразильцами. Такое соотношение соответствовало стратегии клуба, который стал известен в Европе благодаря развитию молодых бразильских талантов.

"Мы все видели, какие результаты дают бразильские футболисты. Президенту очень нравилась эта игра, поэтому это была наша стратегия с 2004 года", — Сергей Палкин.

В 2000-х "Шахтер" привлекал таланты, в том числе и Фернандиньо, вспоминает комментатор Роберто Моралес.

"Фернандиньо тогда был самым активным игроком в (клубе) "Паранаэнсе", который дошел до финала Кубка Либертадорес, а это аналог Лиги чемпионов. Я понимал, что это очень крутой футболист. Когда сказали, что придет Элано (бывший полузащитник), я не поверил: он был немного старше, уже играл за главную сборную... Хотя, когда сказали, что Луческу придет, я тоже не поверил"

На вопрос, почему иностранные футболисты выбирали "Шахтер", а не ведущие мировые клубы, генеральный директор Сергей Палкин отвечает, что "горняки" умели убеждать:

"Мы должны были осторожно провести футболиста по центральной улице (не дай Бог куда-то свернуть) к базе и сказать, что это наша территория. Они смотрят и понимают, что это уровень. Они ведь не знали, что за базой ничего не было. У нас была стратегия, как передвигаться по городу, чтобы довести до точки, где мы закрывали все вопросы"

Одним из подписавших конкракт с "Шахтером" в ранних 2000-х был Дарио Срна. Нынешний спортивный директор вспоминает, что адаптироваться было непросто:

"Я чувствовал, что там не было капитана. Капитан должен не только быть лидером, но и помогать людям, которые приезжают из другой страны в твой клуб. Тогда такого не было: если бы не было моих хорватов и сербов, не с кем было бы дружить"

Так что получив позицию капитана Дарио действовал иначе:

"Когда подписывали бразильцев, я всегда их встречал, говорил, давал (свой) номер телефона, мы ходили на ужин, гуляли все вместе"

"С бразильцами у нас всегда был общий язык. Мы всегда поддерживали, шутили вместе, до сих пор общаемся", — Александр Кучер.

Кубок УЕФА: полуфинал с "Динамо" и желтые карточки Срны

Путь "Шахтера" в Кубок УЕФА начался с матчей против английского "Тоттенхэма", российского ЦСКА и французского "Олимпик Марсель". С каждой командой проводили по две игры и по результатам матчей "Шахтер" вышел в полуфинал.

"(После игры с "Марселем") президент сказал, что Луческу остается. Тогда уже какая-то уверенность появилась, что осталось немного. Я начал понимать, за каким трофеем мы идем", — Андрей Пятов.

Полуфинал "Шахтер" играл против киевского "Динамо". Тогда Дарио Срна выходил на поле с двумя желтыми карточками.

"Еще одна и я "аут". И Вукоевич (полузащитник "Динамо") меня провоцировал, я знаю его. Он меня сбил где-то на первой минуте, знал, что я буду реагировать. Но я был под контролем", — Дарио Срна.

По результатам двух матчей победил "Шахтер" со счетом 3:2. Но, несмотря на это, игра не оправдала ожидания всех зрителей:

"Я комментировал и разочаровался. Стадион "Динамо" вмещает 18 тысяч человек, а хотело приехать на эту игру, видимо, 170 тысяч… Но этот матч был очень ничейный. Никаких особых моментов, только последние минуты", — Игорь Цыганык.

"Хотилось, чтобы оно быстрее закончилось": финал Кубка УЕФА

Финал Кубка УЕФА состоялся 20 мая 2009 года в Стамбуле. Соперником "Шахтера" стал немецкий "Вердер". Собравшиеся вспоминают: количество украинцев, приехавших поддержать свою команду, впечатляло.

"Во вторник начала съезжаться Украина. И вся Айя-София была в сине-желтых флагах. Я такого количества болельщиков за границей не видел никогда" , — Игорь Цыганык.

Правда, не обошлось без нюансов накануне матча:

"Была провокация со стороны "Вердера". Озил (немецкий футболист турецкого происхождения) вышел и сказал: "Я всю жизнь болел за "Фенербахче" и хочу, чтобы в этом противостоянии Стамбул болел за "Вердер"". Когда мы начали подходить к стадиону, поняли, что мы в меньшинстве. Многие турецкие болельщики были за "Вердер", — Игорь Цыганык.

Также на этапе проверки возникли технические проблемы с трансляцией матча.

"Мы поняли, что надо подстраховаться касательно сигнала и в результате только у нас и у немцев во время трансляции он не исчезал. Турки организовали так, что у всех выбивало трансляцию", — Роберто Моралес.

Во время финала Кубка УЕФА в составе основной команды "Шахтера" играли Дарио Срна, Андрей Пятов и Александр Кучер. Бывшие футболисты поделились воспоминаниями о том матче:

"Не спал всю ночь (перед игрой). Моя жена объехала все мечети. У меня не было стресса, у нее было потому, что она была на трибунах" , — Дарио Срна.

"Впервые видел Луческу таким спокойным (после первого тайма). Я допустил ошибку, думал, что сейчас будет жесткий разбор, а он сказал только: "Давайте, я верю. Мы выйдем и выиграем эту игру". Я запомнил это на всю жизнь" , — Андрей Пятов.

"Трудно давались последние минуты, когда мы понимали, что счет нужно удержать и это для нас очень важно. Хотелось, чтобы оно скорее закончилось", — Александр Кучер.

"Шахтер" победил "Вердер" со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка УЕФА. Он стал первым и пока единственным европейским трофеем в истории клуба.

"Эти эмоции, эту радость невозможно передать. Ее можно только еще раз прожить. Ты это ни за какие деньги не купишь. Это огромная радость и этот Кубок для меня остается большой яркой вспышкой до сегодняшнего дня", — Игорь Цыганык.

Воспоминания о Донецке

В 2014 году, после оккупации Донецка российскими войсками, ФК "Шахтер" покинул город. С тех пор остались только воспоминания.

"Там были теплые люди, которые всегда хотели с тобой видеться. Я помню, где ваш офис был — за гостиницей "Украина". До 2014 года там многое изменилось… Было красиво", — Игорь Цыганык.

"После 2009 года, когда мы запустили Донбасс Арену и Донбасс Дворец, был другой уровень. Тогда мы везли футболистов не на базу, а сразу на арену. Они проходили экскурсию 30 минут, а затем: "Где подписать?" Все понимали эти масштабы и что мы хотим достичь", — Сергей Палин.

Также генеральный директор "Шахтера" добавляет, что убежден: если бы не российское вторжение в 2014 году клуб и сам Донецк были бы на очень высоком уровне.

Памяти Мирчи Луческу

Также говорили о многолетнем тренере "Шахтера" Мирче Луческу, который умер в апреле этого года. Футболисты вспоминали, как познакомились с легендой, как тренер выбирал игроков и как взаимодействовал с ними.

"Я был на чемпионате Европы в Португалии в 2004 году. Он мне позвонил по телефону, а у меня было три недели выходных: "Нет, семь дней даю тебе и в Швейцарию сразу". И это я даже у него не играл", — Дарио Срна.

"Он давал много теории и разбирал соперника перед игрой. Мы понимали, какая у него нога, как он отдает пас и могли предположить, что соперник будет делать на поле. Конечно, мы этим пользовались", — Александр Кучер.

Вспоминают, что, кроме профессионализма, у Мирчи Луческу были и хорошие актерские способности:

"Когда у Луческу остается один год, он приходит и говорит: "Я не могу так управлять командой. Они ведь думают, что я уйду. Мне нужно еще один год”. И каждый раз он добавлял по одному году", — Сергей Палкин.

В конце разговора футболисты просмотрели видео с яркими моментами тренерской карьеры Мирчи Луческу.

