Третья мировая уже началась: Берлинская сделала тревожное заявление

Полномасштабное вторжение России в Украину стало фактическим началом Третьей мировой войны. Этот глобальный конфликт будет абсолютно технологичным, и Украина, к сожалению, пока является лишь первым, но далеко не единственным полем этой битвы.

Об этом заявила известный волонтер, руководитель проекта Victory Drones и соучредитель фонда Dignitas Мария Берлинская.

По словам Марии Берлинской, события, которые начались весной 2022 года, вывели человечество на новый уровень противостояния, где классические методы ведения войны отходят на второй план, уступая место технологиям.

«Я считаю, что Третья мировая началась 24 февраля 2022 года. По сути полномасштабное вторжение в Украину — это вступление в Третью мировую войну, которая безусловно будет технологической. И Украина, к сожалению, сейчас одно из полей битвы этой войны. Но в будущем это будет далеко не единственное поле битвы, будет еще много других, к сожалению», — сказала она.

Эпоха тотальной турбулентности

Эксперт отмечает, что нынешние события — это лишь начало масштабных тектонических сдвигов на мировой арене. Человечество неизбежно столкнется с новыми локальными и глобальными конфликтами, где главным оружием станут автоматизированные системы, искусственный интеллект и беспилотные технологии, которые сейчас проходят тестирование и модернизацию на украинском фронте.

«Наш мир только заходит в зону такой тотальной геополитической турбулентности», — пояснила Мария Берлинская.

Именно поэтому, как неоднократно подчеркивала Берлинская в своих предыдущих заявлениях, для Украины критически важно быть на шаг впереди в технологическом плане, ведь именно уровень развития военных технологий будет определять жизнеспособность государств в новой мировой реальности.

