Шукають другу добу: 13-річна дитина безвісти зникла на Дніпропетровщині

Мирослав Блажевич, якого шукають на Дніпропетровщині / © Національна поліція України

У Кам’янському Дніпропетровської області поліція вже два дні розшукує 13-річного Мирослава Блажевича, який пішов з дому та не повернувся. Правоохоронці просять допомогти у пошуках підлітка та надають опис його зовнішності.

Про це повідомила поліція Дніпропетровщини.

Правоохоронці розшукують Мирослава, який 23 березня пішов із дому та досі не повернувся — місцеперебування підлітка залишається невідомим.

Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, блакитні очі, коротке світле волосся.

Був одягнений: сірі штани та вишневу кофту з капюшоном.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Блажевича, просять звернутися до поліції за телефонами: 102, (068) 973 46 22, (096) 586 94 41.

Нагадаємо, 16 березня у Шахтарському на Дніпропетровщині знайшли мертвою 20-річну дівчину, яка напередодні пішла з дому. До пошуків залучали поліцію та кінологічний загін «Антарєс». Собаки обстежили лісосмуги та очерети, де спочатку виявили рибалку, а за 80 метрів від нього — тіло зниклої у воді.

У самому Дніпрі в занедбаній будівлі кафе «Маяк» знайшли мертвою 14-річну Анастасію Ситнікову, яка зникла 18 лютого. Поруч із тілом не було її телефону та особистих речей. Родині тривалий час не дозволяли побачити тіло, й офіційної причини смерті досі не названо. Підозр додає пожежа, що сталася в цій будівлі 4 березня: у мережі припускають, що це могла бути спроба знищити докази, оскільки слідство не демонструє прогресу.