Заманив в машину і не випускав: нові подробиці викрадення 13-річної школярки у Чернівцях

Масштабна пошукова операція у Чернівцях завершилася успішно: правоохоронці розшукали 13-річну дівчинку, яка зникла дорогою зі школи. Як з’ясувалося, дитина стала жертвою викрадення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент розпочався з того, що чоловік помітив дівчинку на вулиці та запропонував підвезти її до бабусі. Довірившись незнайомцю, дитина сіла в авто, після чого зловмисник почав реалізовувати злочинний план.

Чоловік постійно змінював маршрут руху, заплутуючи сліди, та заспокоював налякану школярку вигаданими поясненнями. Щоб унеможливити відстеження геолокації, він відібрав у дівчинки наплічник із мобільним телефоном та викинув їх.

Кінцевим пунктом став приватний будинок у селі Тарашани, де ніхто не проживав. Однак, дізнавшись із новин про розгортання масштабних пошуків, до яких долучилися спецпризначенці, оперативники та волонтери, викрадач почав панікувати. Він перевозив дитину між різними порожніми будинками в межах села, намагаючись уникнути викриття.

Який стан дитини

12 лютого правоохоронці знайшли дівчинку цілою та неушкодженою. 37-річного чоловіка було затримано на місці. Йому вже повідомлено про підозру за фактами викрадення малолітньої дитини та крадіжки її майна.

У прокуратурі зазначили, що фізичного насильства до потерпілої не застосовувалося, проте вона зазнала серйозного психологічного впливу.

«Йдеться про обмеження її свободи пересування та психологічний вплив. Зі слів дитини, чому вони майже дві доби не могли доїхати до місця призначення, дівчинка не зрозуміла — жодних чітких пояснень своїх дій чоловік їй не надавав», — повідомила начальниця відділу захисту інтересів дітей Чернівецької обласної прокуратури Людмила Кініщук.

Наразі підозрюваний відмовляється пояснювати правоохоронцям мотиви свого вчинку.

Що буде далі

З дівчинкою працюють психологи у спеціалізованому центрі за моделлю «Барнахус». Слідчі призначили низку експертиз для встановлення всіх обставин злочину.

Прокуратура готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 10 лютого у Чернівцях зникла 13-річна школярка, яка після занять у навчальному закладі не повернулася додому. Зв’язок із дитиною було втрачено, що викликало занепокоєння рідних.

У Національній поліції в Чернівецькій області повідомляли, що пошукова операція тривала понад 40 годин. До розшуку долучилися правоохоронці та небайдужі громадяни.