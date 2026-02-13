У Дніпрі люди у формі задули балончиком пенсіонера, який "відбивав" від них чоловіка: що кажуть у ТЦК (відео)

ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

Сьогодні, 13 лютого, у соцмережах поширили відео, на якому помітно, як люди у військовій формі начебто у Дніпрі тримають за одяг молодого чоловіка на вулиці.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Як зафільмовано на відео, у конфлікт втрутився перехожий чоловік похилого віку. Після чого один із чоловіків у формі застосував проти нього газовий балончик. У цей момент поруч різко загальмував евакуатор. Його водій вибіг із кабіни та, погрожуючи ломом, допоміг затриманому втекти. Автори відео стверджують, що люди у військовій формі були начебто військовослужбовцями ТЦК.

Реклама

У Дніпрі чоловік з ломом допоміг утекти затриманому / © соцмережі

Зі свого боку, у Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в коментарі для ТСН.ua повідомили, що не підтверджують наявності такого випадку.

«На даний час у нас немає інформації про такий конфлікт. Якщо підтвердиться, то Дніпропетровський обласний ТЦК та СП прокоментує», — повідомила в коментарі для ТСН.ua комунікаційниця обласного ТЦК Альона Кузіна.

У Дніпрі стався жорсткий конфлікт за участі людей у військовій формі. / © соцмережі

Раніше повідомлялося, що поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, яких підозрюють у жорстокому побитті 55-річного жителя Дніпра. Внаслідок зазнаних травм чоловік помер.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі стався інцидент за участі співробітників територіального центру комплектування (ТЦК) та військовозобов’язаного. Родичі мобілізованого чоловіка заявили про жорстоке побиття та «бусифікацію», водночас військові наполягають на тому, що громадянин сам завдав собі шкоди.