В Одесі ТЦК звинуватили у побитті мобілізованого: що відповіли військові на "криваві" фото (чутливий контент)

В Одесі стався інцидент за участі співробітників Територіального центру комплектування (ТЦК) та військовозобов’язаного.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ «Думська», а в ТЦК надали власне бачення ситуації.

Родичі мобілізованого чоловіка заявили про жорстоке побиття та «бусифікацію», тоді як військові наполягають на тому, що громадянин сам завдав собі шкоди.

Яка версія родини

За словами близьких потерпілого, події розгорталися під час прогулянки чоловіка з собакою. Вони стверджують, що представники ТЦК силоміць заштовхали його в автобус, застосувавши сльозогінний газ.

Родичі зазначають, що вже у приміщенні центру комплектування виник конфлікт. Чоловік нібито відмовився підписувати документи, після чого його побили. Сім’я заявляє, що йому завдали удару пістолетом по голові, що спричинило сильну кровотечу.

Затриманий чоловік

Потерпілого було госпіталізовано до районної лікарні. Рідні також повідомили про спробу повторного затримання: наступного ранку група оповіщення нібито повернулася до медзакладу, але лікарі не дозволили забрати пацієнта через його важкий стан.

Також за їхніми словами, собаку залишили прив’язаним до стовпа на території ТЦК.

Що кажуть в ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на звинувачення та надали свою версію подій. Там підтвердили факт затримання, пояснивши це тим, що під час перевірки документів з’ясувалося — чоловік перебуває у розшуку.

Військові категорично заперечують факт побиття. За їхніми словами, агресію проявляв саме затриманий.

«Після прибуття до місця призначення громадянин раптово почав проявляти невмотивовану агресію і вчиняти деструктивні дії, в результаті яких навмисно завдав собі тілесних ушкоджень», — йдеться у заяві ТЦК.

Військкоми стверджують, що, враховуючи нестабільний психоемоційний стан чоловіка та травму голови, вони надали йому першу допомогу та викликали «швидку». Чоловіка шпиталізували до спеціалізованого закладу під нагляд лікарів.

Щодо собаки, у ТЦК запевнили: тварину не кинули напризволяще. Військові стверджують, що годували пса, а наступного дня передали його родичам.

Наразі в обласному центрі комплектування ініціювали службову перевірку. Її мета — надати правову оцінку діям усіх учасників конфлікту та з’ясувати, чи дотримувалися військовослужбовці вимог законодавства та службових інструкцій під час інциденту.

Нагадаємо, в Одесі двоє патрульних поліцейських «заробляли» на військовозобов’язаних, які підлягали мобілізації. Вони вимагали гроші у водіїв за те, що їх не буде доставлено до ТЦК.