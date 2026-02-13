На Одещині генератор вбив трьох людей: подробиці трагедії

Генератор

В Одеській області троє осіб загинули через порушення правил безпеки під час використання генератора.

Про випадок повідомили у ДСНС.

«Сьогодні у селі Скосарівка, Березівського району, сталася трагедія: дві жінки (1992 та 1993 року народження) та чоловік (1997 року народження), загинули від отруєння чадним газом», — зазначили рятувальники.

Як зʼясувалося, під час відсутності електропостачання вони користувалися генератором, який встановили всередині будинку. Зрання їх виявили вже без ознак життя.

В умовах відсутності світла українці почали частіше використовувати генератори. У ДСНС нагадали правила користування.

Безпечне використання генератора: важливі правила для уникнення небезпеки