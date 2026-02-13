- Дата публікації
На Одещині генератор вбив трьох людей: подробиці трагедії
Дві жінки та чоловік отруїлися чадним газом. Їхні тіла виявили рятувальники.
В Одеській області троє осіб загинули через порушення правил безпеки під час використання генератора.
Про випадок повідомили у ДСНС.
«Сьогодні у селі Скосарівка, Березівського району, сталася трагедія: дві жінки (1992 та 1993 року народження) та чоловік (1997 року народження), загинули від отруєння чадним газом», — зазначили рятувальники.
Як зʼясувалося, під час відсутності електропостачання вони користувалися генератором, який встановили всередині будинку. Зрання їх виявили вже без ознак життя.
В умовах відсутності світла українці почали частіше використовувати генератори. У ДСНС нагадали правила користування.
Безпечне використання генератора: важливі правила для уникнення небезпеки
Розміщення генератора. Генератор має працювати тільки на відкритому повітрі. Розташуйте його щонайменше за 6 метрів від дверей, вікон або вентиляційних отворів, щоб уникнути накопичення чадного газу в приміщенні.
Захист від погоди. Переконайтеся, що генератор знаходиться під захистом від дощу чи снігу, але не використовуйте його, якщо на вулиці надмірно волого, оскільки це може спричинити коротке закорочення.
Безпечна заправка. Ніколи не заправляйте генератор під час роботи або поки двигун не охолов. Гарячий двигун у контакті з пальним може стати причиною пожежі.
Регулярні перерви. Для уникнення перегріву відключайте генератор щонайменше на 30 хвилин після кожних 5 годин безперервної роботи. Це збереже обладнання і зменшить ризик аварій.
Доступ для дітей та тварин. Уникайте ситуацій, коли діти чи тварини можуть наблизитися до генератора. Забезпечте бар’єри або інші запобіжні заходи, щоб обмежити доступ.
Перед використанням обов’язково огляньте генератор. Перевірте, чи немає пошкоджень дротів, витоків палива чи інших несправностей.