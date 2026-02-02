Ресторанам загрожує штраф за генератор: про що йдеться

Ресторан / © iStock

В Україні заклади громадського харчування, які включають до рахунків додаткову оплату за роботу генератора без попереднього повідомлення клієнтів, ризикують отримати штраф до 30% вартості замовлення.

Про це повідомляє Poster POS.

Зазначається, що в середовищі рестораторів активно обговорюється практика включення до чеків окремого рядка «послуга — генератор» без згоди клієнта. Наголошується, що закон про захист прав споживачів вимагає, щоб будь-які послуги та їхня вартість були зрозумілими і прозорими для відвідувачів.

Компанія пояснює, що якщо в рахунку зазначено оплату за генератор, який клієнт фактично не замовляв, це може розцінюватися як нав’язування додаткової послуги або введення споживача в оману.

Щоб уникнути порушень, заклад повинен заздалегідь повідомляти гостей, що витрати на генератор уже враховані в ціні страв чи напоїв. У більшості випадків витрати на генератор — електроенергія, пальне, технічне обслуговування — є витратами самого закладу, тож доцільніше включати їх до загальної ціни, а не додавати окремо.

Окрім того, в разі відсутності попередження клієнтів заклад ризикує отримати штраф до 30% від вартості проданих товарів чи послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів (понад 85 гривень).

