В Одесской области генератор убил трех человек: подробности трагедии
Две женщины и мужчина отравились угарным газом. Их тела обнаружили спасатели.
В Одесской области три человека погибли из-за нарушения правил безопасности при использовании генератора.
О случае сообщили в ГСЧС.
«Сегодня в селе Скосаровка, Березовского района, произошла трагедия: две женщины (1992 и 1993 года рождения) и мужчина (1997 года рождения), погибли от отравления угарным газом», — отметили спасатели.
Как выяснилось, в отсутствие электроснабжения они пользовались генератором, который установили внутри дома. Утром их обнаружили уже без признаков жизни.
В условиях отсутствия света украинцы стали чаще использовать генераторы. В ГСЧС напомнили правила пользования.
Безопасное использование генератора: важные правила во избежание опасности
Размещение генератора. Генератор должен работать только на открытом воздухе. Поместите его не менее 6 метров от двери, окон или вентиляционных проемов, чтобы избежать накопления угарного газа в помещении.
Защита от погоды. Убедитесь, что генератор находится под защитой от дождя или снега, но не используйте его, если на улице слишком влажно, так как это может привести к короткому замыканию.
Безопасная заправка. Никогда не заправляйте генератор во время работы или пока двигатель не охладел. Горячий двигатель в контакте с горючим может стать причиной пожара.
Регулярные перерывы. Во избежание перегрева отключайте генератор не менее 30 минут после каждые 5 часов непрерывной работы. Это сохранит оборудование и снизит риск аварий.
Доступ для детей и животных. Избегайте ситуаций, когда дети или животные могут приблизиться к генератору. Ограничить доступ к барьерам или другим мерам предосторожности.
Перед использованием обязательно осмотрите генератор. Проверьте, нет ли повреждений проводов, утечек топлива или других неисправностей.