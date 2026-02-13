В Одесской области генератор убил трех человек: подробности трагедии

Генератор

В Одесской области три человека погибли из-за нарушения правил безопасности при использовании генератора.

О случае сообщили в ГСЧС.

«Сегодня в селе Скосаровка, Березовского района, произошла трагедия: две женщины (1992 и 1993 года рождения) и мужчина (1997 года рождения), погибли от отравления угарным газом», — отметили спасатели.

Как выяснилось, в отсутствие электроснабжения они пользовались генератором, который установили внутри дома. Утром их обнаружили уже без признаков жизни.

В условиях отсутствия света украинцы стали чаще использовать генераторы. В ГСЧС напомнили правила пользования.

Безопасное использование генератора: важные правила во избежание опасности