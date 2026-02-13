ТСН в социальных сетях

Украина
665
2 мин

В Одесской области генератор убил трех человек: подробности трагедии

Две женщины и мужчина отравились угарным газом. Их тела обнаружили спасатели.

Автор публикации
Анастасия Павленко
В Одесской области три человека погибли из-за нарушения правил безопасности при использовании генератора.

О случае сообщили в ГСЧС.

«Сегодня в селе Скосаровка, Березовского района, произошла трагедия: две женщины (1992 и 1993 года рождения) и мужчина (1997 года рождения), погибли от отравления угарным газом», — отметили спасатели.

Как выяснилось, в отсутствие электроснабжения они пользовались генератором, который установили внутри дома. Утром их обнаружили уже без признаков жизни.

В условиях отсутствия света украинцы стали чаще использовать генераторы. В ГСЧС напомнили правила пользования.

Безопасное использование генератора: важные правила во избежание опасности

  • Размещение генератора. Генератор должен работать только на открытом воздухе. Поместите его не менее 6 метров от двери, окон или вентиляционных проемов, чтобы избежать накопления угарного газа в помещении.

  • Защита от погоды. Убедитесь, что генератор находится под защитой от дождя или снега, но не используйте его, если на улице слишком влажно, так как это может привести к короткому замыканию.

  • Безопасная заправка. Никогда не заправляйте генератор во время работы или пока двигатель не охладел. Горячий двигатель в контакте с горючим может стать причиной пожара.

  • Регулярные перерывы. Во избежание перегрева отключайте генератор не менее 30 минут после каждые 5 часов непрерывной работы. Это сохранит оборудование и снизит риск аварий.

  • Доступ для детей и животных. Избегайте ситуаций, когда дети или животные могут приблизиться к генератору. Ограничить доступ к барьерам или другим мерам предосторожности.

  • Перед использованием обязательно осмотрите генератор. Проверьте, нет ли повреждений проводов, утечек топлива или других неисправностей.

