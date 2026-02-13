Заманил в машину и не выпускал: новые подробности похищения 13-летней школьницы в Черновцах

Ребенок / © pixabay.com

Масштабная поисковая операция в Черновцах завершилась успешно: правоохранители разыскали 13-летнюю девочку, которая пропала по дороге из школы. Как выяснилось, ребенок стал жертвой похищения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, инцидент начался с того, что мужчина заметил девочку на улице и предложил подвезти ее к бабушке. Доверившись незнакомцу, ребенок сел в авто, после чего злоумышленник начал реализовывать преступный план.

Мужчина постоянно менял маршрут движения, запутывая следы, и успокаивал испуганную школьницу придуманными пояснениями. Чтобы сделать невозможным отслеживание геолокации, он отобрал у девочки рюкзак с мобильным телефоном и выбросил их.

Конечным пунктом стал частный дом в селе Тарашаны, где никто не проживал. Однако, узнав из новостей о развертывании масштабных поисков, к которым присоединились спецназовцы, оперативники и волонтеры, похититель начал паниковать. Он перевозил ребенка между разными пустыми домами в пределах села, пытаясь избежать разоблачения.

Как состояние ребенка

12 февраля правоохранители нашли девочку целой и невредимой. 37-летний мужчина был задержан на месте. Ему уже сообщено о подозрении по фактам похищения малолетнего ребенка и краже его имущества.

В прокуратуре отметили, что физическое насилие к потерпевшей не применялось, однако она испытала серьезное психологическое влияние.

«Речь идет об ограничении ее свободы передвижения и психологическом влиянии. По словам ребенка, почему они почти двое суток не могли доехать до места назначения, девочка не поняла — никаких четких объяснений своих действий мужчина ей не давал», — сообщила начальница отдела защиты интересов детей Черновицкой областной прокуратуры Людмила Кинищук.

Подозреваемый отказывается объяснять правоохранителям мотивы своего поступка.

Что будет дальше

С девочкой работают психологи в специализированном центре по модели «Барнахус». Следователи назначили ряд экспертиз по установлению всех обстоятельств преступления.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, 10 февраля в Черновцах исчезла 13-летняя школьница, которая после занятий в учебном заведении не вернулась домой. Связь с ребенком была потеряна, что вызвало беспокойство родных.

В Национальной полиции в Черновицкой области сообщалось, что поисковая операция длилась более 40 часов. К розыску присоединились правоохранители и небезразличные граждане.