- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 2 мин
Заманил в машину и не выпускал: новые подробности похищения 13-летней школьницы в Черновцах
Чтобы скрыть преступление, подозреваемый выбросил телефон школьницы и постоянно менял местонахождение, перевозя ребенка между разными селами.
Масштабная поисковая операция в Черновцах завершилась успешно: правоохранители разыскали 13-летнюю девочку, которая пропала по дороге из школы. Как выяснилось, ребенок стал жертвой похищения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, инцидент начался с того, что мужчина заметил девочку на улице и предложил подвезти ее к бабушке. Доверившись незнакомцу, ребенок сел в авто, после чего злоумышленник начал реализовывать преступный план.
Мужчина постоянно менял маршрут движения, запутывая следы, и успокаивал испуганную школьницу придуманными пояснениями. Чтобы сделать невозможным отслеживание геолокации, он отобрал у девочки рюкзак с мобильным телефоном и выбросил их.
Конечным пунктом стал частный дом в селе Тарашаны, где никто не проживал. Однако, узнав из новостей о развертывании масштабных поисков, к которым присоединились спецназовцы, оперативники и волонтеры, похититель начал паниковать. Он перевозил ребенка между разными пустыми домами в пределах села, пытаясь избежать разоблачения.
Как состояние ребенка
12 февраля правоохранители нашли девочку целой и невредимой. 37-летний мужчина был задержан на месте. Ему уже сообщено о подозрении по фактам похищения малолетнего ребенка и краже его имущества.
В прокуратуре отметили, что физическое насилие к потерпевшей не применялось, однако она испытала серьезное психологическое влияние.
«Речь идет об ограничении ее свободы передвижения и психологическом влиянии. По словам ребенка, почему они почти двое суток не могли доехать до места назначения, девочка не поняла — никаких четких объяснений своих действий мужчина ей не давал», — сообщила начальница отдела защиты интересов детей Черновицкой областной прокуратуры Людмила Кинищук.
Подозреваемый отказывается объяснять правоохранителям мотивы своего поступка.
Что будет дальше
С девочкой работают психологи в специализированном центре по модели «Барнахус». Следователи назначили ряд экспертиз по установлению всех обстоятельств преступления.
Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, 10 февраля в Черновцах исчезла 13-летняя школьница, которая после занятий в учебном заведении не вернулась домой. Связь с ребенком была потеряна, что вызвало беспокойство родных.
В Национальной полиции в Черновицкой области сообщалось, что поисковая операция длилась более 40 часов. К розыску присоединились правоохранители и небезразличные граждане.