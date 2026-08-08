- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 3549
- Время на прочтение
- 3 мин
Как заквасить помидоры на зиму: топ-3 самые вкусные рецепты, которые хорошо хранятся
Квашенные помидоры на зиму — это просто.
Август и начало осени — лучшее время для домашних заготовок. Если маринованные овощи уже стали привычным блюдом на столе, следует обратить внимание на квашеные помидоры. Они обладают насыщенным вкусом, приятной кислинкой, остаются упругими и прекрасно смакуют как самостоятельная закуска или дополнение к картофелю, мясу или кашам.
Как их приготовить — рассказываем в материале ТСН.ua.
Чтобы заготовка удалась, важно выбирать плотные, не перезрелые плоды без повреждений. Также следует использовать чистые банки или бочки и соблюдать пропорции соли.
Классические квашеные помидоры с чесноком и укропом
Этот рецепт считается одним из самых популярных. Помидоры получаются ароматными, в меру солеными и хорошо сохраняют свою форму.
Ингредиенты
3 кг помидоров;
2,5 л воды;
75 г каменной соли;
6–8 зубчиков чеснока;
зонтики укропа;
листья хрена;
листья смородины или вишни;
несколько горошин черного перца.
Способ приготовления
На дно стерилизованной банки или другой емкости уложите зелень, специи и чеснок. Плотно выложите помидоры, чередуя их с листьями.
Отдельно растворите соль в холодной кипяченой воде и залейте овощами. Накройте крышкой, но не закручивайте герметично. Оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней, чтобы началось брожение.
После этого перенесите заготовку в погреб или холодильник. Приблизительно через три-четыре недели помидоры будут готовы к потреблению.
Квашеные помидоры с горчицей
Горчичный порошок помогает дольше сохранить заготовку и предотвращает появление плесени. Кроме того, он придает закуске легкий пикантный вкус.
Ингредиенты
2 кг помидоров;
2 л воды;
60 г соли;
1 ст. л. сухой горчицы;
5 зубчиков чеснока;
укроп;
листья хрена;
лавровый лист;
черный перец горошком.
Способ приготовления
На дно банки уложите зелень и специи, сверху плотно разместите помидоры.
Соль растворите в воде и залейте овощи. Поверх рассола равномерно насыпьте сухую горчицу. Закройте банку капроновой крышкой и оставьте на несколько дней для брожения.
После завершения активной ферментации перенесите емкость в прохладное место. В таких условиях помидоры могут без проблем простоять всю зиму.
Квашеные помидоры с болгарским перцем и сельдереем
Такой вариант понравится любящим более насыщенный аромат. Болгарский перец придает легкую сладость, а сельдерей делает вкус особенно выразительным.
Ингредиенты
3 кг помидоров;
2 болгарских перца;
пучок сельдерея;
6 зубчиков чеснока;
2,5 л воды;
75 г соли;
листья хрена;
укроп.
Способ приготовления
Перец нарежьте большими кусочками. На дно емкости выложите зелень, сельдерей, чеснок и часть перца. Затем слоями разместите помидоры, добавляя овощи между ними.
Залейте соленым холодным рассолом, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Когда процесс брожения станет менее активным, перенесите заготовку в холодное место.
Через три-четыре недели закуска приобретет насыщенный вкус и будет готова к подаче.
Как сделать, чтобы квашеные помидоры долго хранились
Продолжительность хранения зависит не только от рецепта, но и от соблюдения нескольких простых правил.
Используйте только плотные и неповрежденные плоды.
Выбирайте каменную соль без добавок.
Перед приготовлением тщательно мойте банки и крышки.
После завершения брожения храните заготовки при температуре от 0 до +6 °C.
Следите, чтобы помидоры были полностью покрыты рассолом.
В правильных условиях квашеные помидоры остаются вкусными и пригодными к употреблению в течение нескольких месяцев, а иногда почти до нового урожая.