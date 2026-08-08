Как заквасить помидоры на зиму: топ-3 самые вкусные рецепты, которые хорошо хранятся

Как заквасить помидоры

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Август и начало осени — лучшее время для домашних заготовок. Если маринованные овощи уже стали привычным блюдом на столе, следует обратить внимание на квашеные помидоры. Они обладают насыщенным вкусом, приятной кислинкой, остаются упругими и прекрасно смакуют как самостоятельная закуска или дополнение к картофелю, мясу или кашам.

Как их приготовить — рассказываем в материале ТСН.ua.

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Чтобы заготовка удалась, важно выбирать плотные, не перезрелые плоды без повреждений. Также следует использовать чистые банки или бочки и соблюдать пропорции соли.

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Классические квашеные помидоры с чесноком и укропом

Этот рецепт считается одним из самых популярных. Помидоры получаются ароматными, в меру солеными и хорошо сохраняют свою форму.

Ингредиенты

3 кг помидоров;

2,5 л воды;

75 г каменной соли;

6–8 зубчиков чеснока;

зонтики укропа;

листья хрена;

листья смородины или вишни;

несколько горошин черного перца.

Способ приготовления

На дно стерилизованной банки или другой емкости уложите зелень, специи и чеснок. Плотно выложите помидоры, чередуя их с листьями. Отдельно растворите соль в холодной кипяченой воде и залейте овощами. Накройте крышкой, но не закручивайте герметично. Оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней, чтобы началось брожение.

После этого перенесите заготовку в погреб или холодильник. Приблизительно через три-четыре недели помидоры будут готовы к потреблению.

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Квашеные помидоры с горчицей

Горчичный порошок помогает дольше сохранить заготовку и предотвращает появление плесени. Кроме того, он придает закуске легкий пикантный вкус.

Ингредиенты

2 кг помидоров;

2 л воды;

60 г соли;

1 ст. л. сухой горчицы;

5 зубчиков чеснока;

укроп;

листья хрена;

лавровый лист;

черный перец горошком.

Способ приготовления

На дно банки уложите зелень и специи, сверху плотно разместите помидоры. Соль растворите в воде и залейте овощи. Поверх рассола равномерно насыпьте сухую горчицу. Закройте банку капроновой крышкой и оставьте на несколько дней для брожения.

После завершения активной ферментации перенесите емкость в прохладное место. В таких условиях помидоры могут без проблем простоять всю зиму.

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Квашеные помидоры с болгарским перцем и сельдереем

Такой вариант понравится любящим более насыщенный аромат. Болгарский перец придает легкую сладость, а сельдерей делает вкус особенно выразительным.

Ингредиенты

3 кг помидоров;

2 болгарских перца;

пучок сельдерея;

6 зубчиков чеснока;

2,5 л воды;

75 г соли;

листья хрена;

укроп.

Способ приготовления

Перец нарежьте большими кусочками. На дно емкости выложите зелень, сельдерей, чеснок и часть перца. Затем слоями разместите помидоры, добавляя овощи между ними. Залейте соленым холодным рассолом, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Когда процесс брожения станет менее активным, перенесите заготовку в холодное место.

Через три-четыре недели закуска приобретет насыщенный вкус и будет готова к подаче.

Как сделать, чтобы квашеные помидоры долго хранились

Продолжительность хранения зависит не только от рецепта, но и от соблюдения нескольких простых правил.

Используйте только плотные и неповрежденные плоды.

Выбирайте каменную соль без добавок.

Перед приготовлением тщательно мойте банки и крышки.

После завершения брожения храните заготовки при температуре от 0 до +6 °C.

Следите, чтобы помидоры были полностью покрыты рассолом.

В правильных условиях квашеные помидоры остаются вкусными и пригодными к употреблению в течение нескольких месяцев, а иногда почти до нового урожая.

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