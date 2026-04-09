Как узнать о долге по налогу на недвижимость: пошаговая инструкция

Владельцам жилья в Украине больше не нужно стоять в очередях, чтобы узнать о своих обязательствах перед бюджетом. Есть четыре удобных цифровых сервиса, которые помогут мгновенно выявить долг по налогу на недвижимость и избежать штрафов.

Как проверить, есть ли долг за налог на недвижимость?

Проверка через Электронный кабинет

Наиболее полную информацию о том, есть ли долг по налогу на недвижимость, можно найти на официальном портале Государственной налоговой службы. Чтобы войти в Электронный кабинет, достаточно воспользоваться «Дія.Підпис» или BankID — без очередей и сложных паролей.

После входа откройте раздел «Стан розрахунків з бюджетом»: именно здесь обычно красным обозначаются суммы, которые вы «прозевали». В этом разделе доступен подробный отчет с историей платежей за предыдущие годы.

Если нужно выяснить, за что именно начислен налог, стоит перейти во вкладку «ЕК для громадян», как советуют в ГНС в Ровенской области. Там хранятся электронные копии налоговых уведомлений-решений (НУР), которые ранее присылали по почте.

По состоянию на 2026 год такие документы имеют полную юридическую силу. Кроме того, можно сразу загрузить готовую квитанцию с правильными реквизитами, что помогает избежать ошибок при вводе данных в банковском приложении.

Проверка через «Дію»

В государственном приложении «Дія» также доступна базовая информация о налоговых обязательствах. Хотя она менее детализирована, этого достаточно, чтобы быстро проверить наличие долга.

Для получения детальной информации система обычно перенаправляет пользователя в Электронный кабинет налогоплательщика.

Проверка долга через телефон

Удобным вариантом является мобильное приложение «Моя податкова». После авторизации в профиле пользователя отображается полная информация о состоянии расчетов с бюджетом.

Также можно воспользоваться чат-ботом InfoTAX в Telegram или Viber: после быстрой авторизации он показывает актуальные данные о налогах и отправляет push-уведомления о новых начислениях. Это один из самых быстрых способов получить нужную информацию без установки дополнительных сервисов.

Напомним, в 2026 году налог на недвижимость в Украине вырастет из-за повышения минимальной зарплаты до 8647 грн, что подняло максимальную ставку за «лишний» метр до 120 грн. Облагается налогом только площадь, превышающая 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для домов или 180 кв. м для смешанного типа собственности. Местные власти могут снижать ставку (например, во Львове она составляет 1% вместо предельных 1,5%), но не ужесточать лимиты. Владельцы квартир более 300 кв. м и домов более 500 кв. м дополнительно платят 25 тыс. грн в год. Платежки должны поступить до 1 июля 2026 года. За просрочку платежа более 30 дней предусмотрен штраф до 20% от суммы долга и возможное взыскание через суд.