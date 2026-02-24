На одну з областей України суне повінь: під загрозою пів сотні сіл

Погода в Україні / © ТСН

Чернігівщина очікує на весняну повінь через велику кількість опадів цього року. У зоні ризику — пів сотні населених пунктів. У області вже перевірили готовність служб.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Погода у Чернігівській області

«Заслухали гідрометеорологів. Фахівці прогнозують, що повінь буде. Є різні сценарії її проходження. У зоні ризику — пів сотні населених пунктів області. Були сьогодні доповіді дорожників. Передусім — мости. Тут важливо забезпечити сполучення і швидке відновлення після того, як рівень води знизиться», — зазначив В’ячеслав Чаус.

Також повідомив, що для допомоги населенню традиційно залучатимуть рятувальників. Як зазначив очільник ОВА, підрозділи ДСНС мають чіткий алгоритм дій та необхідну техніку. Зокрема, для евакуації людей та доставки продуктів і ліків у важкодоступні місця використовуватимуть всюдиходи «Богун», які вже довели свою ефективність у попередні роки.

В’ячеслав Чаус підкреслив, що повені є звичним явищем для регіону, проте цьогорічні погодні умови вимагають максимальної злагодженості та якісної підготовки всіх служб.

Погода в Україні — аномальна повінь

Раніше ми писали, що Україні загрожує повінь та потопи. Як зауважував еколог Олександр Соколенко, загроза може бути досить суттєвою через сильні морози та великі об’єми снігу, який почне танути з настанням теплої погоди.

Наразі Україні загрожує три фактори ризику. Перший чинник — це суттєве промерзання ґрунту через тривалі холоди. Другим фактором ризику є значне накопичення снігу, який не танув протягом зими через відсутність тривалих відлиг. Третій фактор, на який вказує еколог — це відтермінування кліматичної весни.

Велика повінь — вперше за 10 років

Нагадаємо, до України йде волога атлантична повітряна маса, яка принесе дощі та плюсову температуру. Проте синоптики попереджають про небезпеку: країні може загрожувати найсильніша повінь за останнє десятиліття.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що тиждень в Україні буде вологим — з дощами, мокрим снігом і туманами. Через різке потепління та активне танення снігу в період від 23 до 26 лютого на річках західного регіону коливатимуться рівні води.