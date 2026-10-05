Стилісти назвали стрижки, які додають віку: їх не можна робити, особливо жінкам за 50

Які жіночі стрижки додають віку / © Mixnews

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Після 50 років зачіска може помітно змінити сприйняття образу: вдала стрижка освіжає обличчя, робить риси тендітними та додає волоссю рухливості. Водночас деякі звичні форми можуть візуально обтяжувати обличчя, підкреслювати зміни овалу та створювати відчуття застарілого образу. Стилісти назвали три стрижки, які можуть додавати віку, особливо якщо вони не відповідають типу волосся та формі обличчя.

Дуже коротка стрижка з чіткою геометрією

Ультракоротка стрижка за правильної форми обличчя має вкрай ефектний вигляд. Проте надто чіткі лінії, короткі скроні та відсутність м’яких пасом біля обличчя роблять риси суворішими.

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Особливо це помітно, якщо волосся тонке та втратило колишню густоту. Замість того щоб приховувати вікові зміни, така форма може акцентувати увагу на рисах обличчя.

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Жінкам старше 50 років варто звернути увагу на більш м’які варіанти коротких стрижок — із текстурою, об’ємом на маківці та пасмами, які легко обрамляють обличчя.

Ідеально рівне каре без об’єму

Класичне каре залишається актуальним, але проблема може виникнути тоді, коли його виконують із надто рівним зрізом і без урахування структури волосся.

Прямі пасма, які закінчуються точно на рівні підборіддя, здатні підкреслити нижню частину обличчя. Якщо овал уже втратив чіткість, така лінія може візуально привернути до цього додаткову увагу.

Набагато сучасніше виглядає каре з легкою текстурою або подовженими передніми пасмами. Така стрижка для жінок після 50 не створює ефекту важкої «шапки» з волосся.

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Довге пряме волосся без форми

Довге волосся після 50 років — це не табу. Важливо лише, щоб воно мало правильну форму. Довгі прямі пасма однакової довжини, особливо без об’єму біля коренів, можуть візуально витягувати обличчя та робити весь образ важчим.

Ще одна проблема — тонке волосся. Якщо кінчики стали менш густими, рівний довгий зріз може створювати враження неохайності.

Замість повної відмови від довжини можна зробити каскад, м’які шари або легкі пасма біля обличчя. Вони додають зачісці руху та допомагають створити більш сучасний образ.

Яку стрижку вибрати після 50

Найкраща стрижка для жінок за 50 — не обов’язково надто коротка чи довга. Головне, щоб вона відповідала густоті та текстурі волосся, формі обличчя й способу життя.

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Зазвичай освіжають образ стрижки з легкою текстурою, природним об’ємом і м’якими лініями. Це може бути сучасний боб, піксі з подовженими пасмами, каре з текстурою або каскад на середню довжину.

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