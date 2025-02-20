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Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: напрямок руху цілей

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: напрямок руху цілей

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 20 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • Групи ударних Бпла на Київщині, рухаються у  напрямку Житомирщини.
  • Групи ударних Бпла на Херсонщині, рухаються у  напрямку Миколаївщини.
  • Нові групи ударних Бпла на Харківщині, рухаються в  західному напрямку.
  • Вінницька  область - загроза застосування ударних БпЛА із Київщини.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.

Ми раніше інформували, що російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed.

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