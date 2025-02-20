Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: напрямок руху цілей

Україну в ніч проти 20 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

Групи ударних Бпла на Київщині, рухаються у напрямку Житомирщини.

Групи ударних Бпла на Херсонщині, рухаються у напрямку Миколаївщини.

Нові групи ударних Бпла на Харківщині, рухаються в західному напрямку.

Вінницька область - загроза застосування ударних БпЛА із Київщини.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.

Ми раніше інформували, що російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed.

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