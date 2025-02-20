Враг атакует Украину ударными беспилотниками: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 20 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- Группы ударных Бпла на Киевщине, двигаются в направлении Житомирской области.
- Группы ударных Бпла на Херсонщине двигаются в направлении Николаевщины.
- Новые группы ударных Бпла на Харьковщине двигаются в западном направлении.
- Винницкая область – угроза применения ударных БпЛА из Киевщины.
Ранее сообщалось, что в Киеве во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.
Мы ранее информировали, что российские военные впервые атаковали Николаев модернизированными беспилотниками Shahed.
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