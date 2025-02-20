Враг атакует Украину ударными беспилотниками: направление движения целей

Украину в ночь на 20 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

Группы ударных Бпла на Киевщине, двигаются в направлении Житомирской области.

Группы ударных Бпла на Херсонщине двигаются в направлении Николаевщины.

Новые группы ударных Бпла на Харьковщине двигаются в западном направлении.

Винницкая область – угроза применения ударных БпЛА из Киевщины.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.

Мы ранее информировали, что российские военные впервые атаковали Николаев модернизированными беспилотниками Shahed.

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