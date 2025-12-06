ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
447
1 хв

Зеленський відреагував на масований удар РФ цієї ночі

Зокрема, росіяни атакували безпілотником залізничний вокзал Фастові.

Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Наразі у багатьох регіонах України тривають відновлювальні роботи після російських ударів по цивільній інфраструктурі. Головною цілі нічних ударів знову стала енергетика.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців. Впали (РФ - Ред.) вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая. Саме тому потрібен додатковий тиск. Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя”, - наголосив глава держави.

Президент наголосив, наслідки від російського обстрілу фіксують у багатьох регіонах України. Є поранені мирні жителі. Зокрема, від удару безпілотників у Фастові на Київщині згоріла головна будівля вокзалу.

“Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вночі та зранку росіяни здійснили атаку на Україну. Окупанти запустили 704 засоби повітряного нападу: 51 ракету (17 балістичних), зокрема три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та 653 безпілотники. Знищено 615 повітряних цілей.

Загалом вночі Росія масовано атакувала залізницю і енергетику України. Пошкоджено енергооб’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

