Зеленский встретится со Стармером и Мерцом: Макрон назвал дату и место

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Олафом Мерцем.

Об этом Эмманюэль Макрон сообщил в социальной сети X.

Лидеры обсудят ситуацию в Украине и мирные переговоры в рамках американского посредничества.

Реклама

«В понедельник я поеду в Лондон, чтобы встретиться с Президентом Украины, Премьер-министром Великобритании и Канцлером Германии, чтобы обсудить ситуацию и текущие переговоры в рамках американского посредничества», — подчеркнул Макрон.

Президент Франции осудил очередные атаки России и призвал партнеров к активному давлению на Кремль. По его словам, без международных гарантий безопасности устойчивый мир в Украине невозможен, а происходящее в стране имеет последствия для безопасности всей Европы.

Европейские лидеры подтвердили преданную поддержку Киеву. Они будут продолжать сотрудничество с американской стороной для обеспечения надежных гарантий безопасности и условий мирного урегулирования конфликта.

Напомним, 4 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином призвал Пекин приобщиться к усилиям по достижению перемирия в Украине. Французский лидер стремится к тому, чтобы Китай усилил давление на Россию для прекращения боевых действий и поддержал мирные инициативы, инициированные США.

Реклама

Макрон подчеркнул, что в нынешнем международном контексте диалог между Францией и Китаем становится очень важным для сохранения стабильности и безопасности в мире. Он надеется на присоединение Китая к призывам о моратории на удары по критической инфраструктуре в Украине.