Политика
1099
1 мин

Встреча Украины и США: Виткофф сделал заявление о результатах переговоров

США и Украина согласовали рамки будущих договоров безопасности.

Елена Капник
Стив Виткофф.

Стив Виткофф. / © Associated Press

В течение двух дней спецпредставители США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Стороны обсуждали продвижение "надежного пути к крепкому и справедливому миру".

Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Виткофф в сети Х.

По его словам, представители Вашингтона и Киева обсудили результаты недавней встречи представителей США с российской делегацией, а также возможные шаги, способные приблизить завершение войны. В частности, стороны договорились о рамках договоренностей по безопасности и поддержке послевоенного восстановления Украины.

"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги к деэскалации и прекращению убийств", - подчеркнул Виткофф.

Американское чиновник отметил, что прекращение войны и надежные шаги к прекращению огня и деэскалации "необходимы для предотвращения возобновления агрессии и для реализации комплексного плана перестройки Украины", - добавил он.

Напомним, состоялась шестая за последние две недели встреча между специальным посланником США Стивеном Виткоффом, советником Джаредом Кушнером и украинской делегацией, которую возглавляют Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

1099
