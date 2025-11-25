Макрон зробив заяву про територіальні поступки України: що сказав

Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував «мирний план», запропонований адміністрацією США Дональда Трампа, який викликав широку дискусію щодо можливих поступок України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Макрон визнав, що план є «кроком у правильному напрямку, до миру». Проте він одразу наголосив, що в ньому є елементи, які «заслуговують на обговорення, переговори та вдосконалення».

Президент Франції дипломатично відмовився підтримувати тих, хто стверджує, що цей план «написав Володимир Путін», заявивши: «Я не буду звинувачувати в умисності».

Ключова заява Макрона стосувалася суверенітету рішень України у питанні територіальних поступок. Він твердо окреслив позицію Франції:

«Ніхто не може сказати за українців, на які територіальні поступки вони готові піти».

Макрон підкреслив, що проведені переговори, зокрема в Женеві, були важливими, оскільки дозволили «обговорити з українцями їхні занепокоєння» щодо умов, викладених у плані США.

Нагадаємо, Макрон заявив під час саміту G20, що мирний план США щодо припинення війни між Україною та Росією може стати основою для подальших переговорів, однак потребує доопрацювання.

За його словами, документ не був узгоджений із європейськими партнерами, хоча містить пункти, що безпосередньо стосуються ЄС — зокрема питання заморожених російських активів та євроінтеграції України. Макрон підкреслив, що пропозиції, які зачіпають НАТО та європейську безпеку, мають обговорюватися за участі всіх союзників.