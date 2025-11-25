Макрон сделал заявление о территориальных уступках Украины: что сказал

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал «мирный план», предложенный администрацией США Дональда Трампа, который вызвал широкую дискуссию по поводу возможных уступок Украины.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

Макрон признал, что план является «шагом в правильном направлении, к миру». Однако он подчеркнул, что в нем есть элементы, которые «заслуживают обсуждения, переговоры и совершенствования».

Президент Франции дипломатично отказался поддерживать тех, кто утверждает, что этот план «написал Владимир Путин», заявив: «Я не буду винить в умышленности».

Ключевое заявление Макрона касалось суверенитета решений Украины по территориальным уступкам. Он твердо очертил позицию Франции:

«Никто не может сказать за украинцев, на какие территориальные уступки они готовы пойти».

Макрон подчеркнул, что проведенные переговоры, в частности, в Женеве, были важными, поскольку позволили «обсудить с украинцами их беспокойство» об условиях, изложенных в плане США.

Напомним, Макрон заявил во время саммита G20, что мирный план США по прекращению войны между Украиной и Россией может стать основой для дальнейших переговоров, однако нуждается в доработке.

По его словам, документ не был согласован с европейскими партнерами, хотя содержит пункты, непосредственно относящиеся к ЕС — в частности, вопросы замороженных российских активов и евроинтеграции Украины. Макрон подчеркнул, что предложения, затрагивающие НАТО и европейскую безопасность, должны обсуждаться с участием всех союзников.