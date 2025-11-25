- Дата публикации
Макрон сделал заявление о территориальных уступках Украины: что сказал
Президент отметил, что план США имеет сомнительные элементы, требующие обязательного усовершенствования.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал «мирный план», предложенный администрацией США Дональда Трампа, который вызвал широкую дискуссию по поводу возможных уступок Украины.
Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
Макрон признал, что план является «шагом в правильном направлении, к миру». Однако он подчеркнул, что в нем есть элементы, которые «заслуживают обсуждения, переговоры и совершенствования».
Президент Франции дипломатично отказался поддерживать тех, кто утверждает, что этот план «написал Владимир Путин», заявив: «Я не буду винить в умышленности».
Ключевое заявление Макрона касалось суверенитета решений Украины по территориальным уступкам. Он твердо очертил позицию Франции:
«Никто не может сказать за украинцев, на какие территориальные уступки они готовы пойти».
Макрон подчеркнул, что проведенные переговоры, в частности, в Женеве, были важными, поскольку позволили «обсудить с украинцами их беспокойство» об условиях, изложенных в плане США.
Напомним, Макрон заявил во время саммита G20, что мирный план США по прекращению войны между Украиной и Россией может стать основой для дальнейших переговоров, однако нуждается в доработке.
По его словам, документ не был согласован с европейскими партнерами, хотя содержит пункты, непосредственно относящиеся к ЕС — в частности, вопросы замороженных российских активов и евроинтеграции Украины. Макрон подчеркнул, что предложения, затрагивающие НАТО и европейскую безопасность, должны обсуждаться с участием всех союзников.