- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2492
- Время на прочтение
- 1 мин
У Путина прокомментировали обновленный американский мирный план
Песков заявил, что дискуссия вокруг мирного плана США превратилась в "информационную вакханалию".
Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг американского мирного плана по Украине "информационной вакханалией".
Слова пресс-секретаря Кремля приводят российские СМИ.
Песков также подчеркнул, что любую будущую систему безопасности в Европе невозможно обсуждать без участия европейских государств. Он подчеркнул, что на определенном этапе их присутствие в переговорах будет необходимо.
В то же время Кремль считает американский мирный план "субстантивным", то есть содержащим содержательные предложения, которые Москва готова анализировать.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не вовлекают представителей Украины в процесс передачи мирного плана по завершению войны представителям России.
Мы ранее информировали, что представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что многие положения американского плана, с которым уже ознакомилась Москва, выглядят приемлемыми для России.