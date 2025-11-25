У Путина прокомментировали обновленный американский мирный план

Дмитрий Песков / © Associated Press

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг американского мирного плана по Украине "информационной вакханалией".

Слова пресс-секретаря Кремля приводят российские СМИ.

Песков также подчеркнул, что любую будущую систему безопасности в Европе невозможно обсуждать без участия европейских государств. Он подчеркнул, что на определенном этапе их присутствие в переговорах будет необходимо.

В то же время Кремль считает американский мирный план "субстантивным", то есть содержащим содержательные предложения, которые Москва готова анализировать.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не вовлекают представителей Украины в процесс передачи мирного плана по завершению войны представителям России.

Мы ранее информировали, что представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что многие положения американского плана, с которым уже ознакомилась Москва, выглядят приемлемыми для России.