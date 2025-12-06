- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Третій армійський корпус Білецького запускає Ветеранський корпус для всіх підрозділів Сил Оборони
Третій армійський корпус Андрія Білецького об'єднує військовослужбовців та ветеранів, щоб трансформувати набутий у війську досвід для розвитку бізнесу, науки, освіти та суспільства.
Ветеранський корпус — це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни. Голос ветеранів має бути почутий у ключових питаннях розвитку громад та держави.
«Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя. У бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об'єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України», — заявив бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.
Перший крок на шляху створення Ветеранського корпусу — опитування для ветеранів і чинних військовослужбовців про те, що реально потрібно військовим для впевненого повернення у цивільне життя.
Залишити відгук та пропозицію військові, ветерани та їхні родини можуть за посиланням: https://veterans.ab3.army/
«В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров'ю за власну державу. І тепер мають право та обов'язок будувати її далі», — сказав Білецький.