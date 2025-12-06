Третій армійський корпус Білецького запускає Ветеранський корпус для всіх підрозділів Сил Оборони

Реклама

Ветеранський корпус — це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни. Голос ветеранів має бути почутий у ключових питаннях розвитку громад та держави.

«Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя. У бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об'єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України», — заявив бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Перший крок на шляху створення Ветеранського корпусу — опитування для ветеранів і чинних військовослужбовців про те, що реально потрібно військовим для впевненого повернення у цивільне життя.

Залишити відгук та пропозицію військові, ветерани та їхні родини можуть за посиланням: https://veterans.ab3.army/

«В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров'ю за власну державу. І тепер мають право та обов'язок будувати її далі», — сказав Білецький.