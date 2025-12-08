ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
381
Час на прочитання
1 хв

Жахіття в Охтирці: місто оговтується після нічного терору — нові кадри

У місті Охтирка три дрони влучили в девʼятиповерхівку. Постраждало семеро людей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У місті Охтирка Сумської області внаслідок нічного удару "Шахедами" по дев’ятиповерховому будинку виникла пожежа у квартирах від другого до п’ятого поверху.

Рятувальники евакуювали 35 мешканців, відомо про сімох постраждалих, зазначили у ДСНС.

У місті розгорнули «Пункти незламності»

У місті розгорнули «Пункти незламності»

Сімох людей, зокрема дитину, деблокували з пошкоджених квартир.

У ДСНС розповіли, що через загрозу повторних атак роботи доводилося зупиняти, але наразі усі осередки горіння ліквідовано. На місці обстрілу триває розбір пошкоджених конструкцій.

На місці ударів працювали рятувальники

На місці ударів працювали рятувальники

За даними ОВА, внаслідок російської атаки в Охтирці постраждало семеро людей, двох з них госпіталізовано. Дев’ятиповерхівка зазнала масштабних пошкоджень.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Нагадаємо, у ніч проти 8 грудня росіяни запустили по Україні 149 ударних дронів різних типів. ППО вдалося знешкодити 131 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили в 11 місцях, у чотирьох — впали уламки.

Дата публікації
Кількість переглядів
381
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie