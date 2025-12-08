- Дата публікації
Жахіття в Охтирці: місто оговтується після нічного терору — нові кадри
У місті Охтирка три дрони влучили в девʼятиповерхівку. Постраждало семеро людей.
У місті Охтирка Сумської області внаслідок нічного удару "Шахедами" по дев’ятиповерховому будинку виникла пожежа у квартирах від другого до п’ятого поверху.
Рятувальники евакуювали 35 мешканців, відомо про сімох постраждалих, зазначили у ДСНС.
Сімох людей, зокрема дитину, деблокували з пошкоджених квартир.
У ДСНС розповіли, що через загрозу повторних атак роботи доводилося зупиняти, але наразі усі осередки горіння ліквідовано. На місці обстрілу триває розбір пошкоджених конструкцій.
За даними ОВА, внаслідок російської атаки в Охтирці постраждало семеро людей, двох з них госпіталізовано. Дев’ятиповерхівка зазнала масштабних пошкоджень.
Нагадаємо, у ніч проти 8 грудня росіяни запустили по Україні 149 ударних дронів різних типів. ППО вдалося знешкодити 131 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили в 11 місцях, у чотирьох — впали уламки.