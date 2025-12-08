Наслідки атаки / © Associated Press

Реклама

У місті Охтирка Сумської області внаслідок нічного удару "Шахедами" по дев’ятиповерховому будинку виникла пожежа у квартирах від другого до п’ятого поверху.

Рятувальники евакуювали 35 мешканців, відомо про сімох постраждалих, зазначили у ДСНС.

У місті розгорнули «Пункти незламності»

Сімох людей, зокрема дитину, деблокували з пошкоджених квартир.

Реклама

У ДСНС розповіли, що через загрозу повторних атак роботи доводилося зупиняти, але наразі усі осередки горіння ліквідовано. На місці обстрілу триває розбір пошкоджених конструкцій.

На місці ударів працювали рятувальники

За даними ОВА, внаслідок російської атаки в Охтирці постраждало семеро людей, двох з них госпіталізовано. Дев’ятиповерхівка зазнала масштабних пошкоджень.

Наслідки атаки

Нагадаємо, у ніч проти 8 грудня росіяни запустили по Україні 149 ударних дронів різних типів. ППО вдалося знешкодити 131 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили в 11 місцях, у чотирьох — впали уламки.