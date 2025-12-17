Кривой Рог атакуют БпЛА — известно о взрывах и попадании

Кривой Рог под атакой БпЛА / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Поздним вечером 17 декабря зафиксировано движение вражеских БпЛА в направлении Кривого Рога. В городе раздаются взрывы. Уже известно о пострадавших.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

«БпЛА на Кривой Рог с юга», — говорится в сообщении.

Жителей призывают перейти к укрытиям.

По данным мониторинговых каналов, раздаются взрывы, стало известно о пожаре. В городе уже начала исчезать электроэнергия.

«Кривой Рог. Шахидная атака. Есть попадания в секторы жилой застройки. Приступили к аварийно-спасательной операции. Есть пострадавшие», — написал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, на днях из-за ночной атаки РФ существенно задержался ряд поездов в разные города.

Между тем, СМИ сообщили, что некоторые станции метро в Киеве недостаточно защищают от обстрелов. В частности, в Оболонском и Подольском районах станции метро построены на глубине 10 метров.