Кривой Рог атакуют БпЛА — известно о взрывах и попадании
Враг атакует Кривой Рог. Жителей призывают находиться в укрытиях.
Поздним вечером 17 декабря зафиксировано движение вражеских БпЛА в направлении Кривого Рога. В городе раздаются взрывы. Уже известно о пострадавших.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
«БпЛА на Кривой Рог с юга», — говорится в сообщении.
Жителей призывают перейти к укрытиям.
По данным мониторинговых каналов, раздаются взрывы, стало известно о пожаре. В городе уже начала исчезать электроэнергия.
«Кривой Рог. Шахидная атака. Есть попадания в секторы жилой застройки. Приступили к аварийно-спасательной операции. Есть пострадавшие», — написал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Напомним, на днях из-за ночной атаки РФ существенно задержался ряд поездов в разные города.
Между тем, СМИ сообщили, что некоторые станции метро в Киеве недостаточно защищают от обстрелов. В частности, в Оболонском и Подольском районах станции метро построены на глубине 10 метров.