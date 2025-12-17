Что известно о нападении России на страны НАТО / © ТСН.ua

Кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил, что Москва достигнет своих целей в Украине исключительно военным путем, отвергнув компромиссы по оккупированным территориям и размещению войск Организации Североатлантического договора (НАТО).

Несмотря на то, что Путин цинично назвал «чушью» заявления о нападении на Европу, в Минобороны РФ раскрыли его истинные намерения.

Что известно о нападении России на страны НАТО и сможет ли Европа противостоять агрессору — читайте в материале ТСН.ua.

Россия намерена воевать дальше

Глава Кремля Владимир Путин 17 декабря заявил, что Москва достигнет своих целей в Украине военным путем. Он заявил, что если Киев и его «зарубежные покровители» откажутся от разговора по «сути», Россия будет добиваться «освобождения исторических земель» исключительно военной силой.

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

«Цели «Специальной военной операции» (войны против Украины — Ред.), безусловно, будут достигнуты», — подчеркнул глава Кремля.

В то же время кремлевский диктатор нагло заявил, что на всех направлениях в зоне проведения так называемой «СВО» российские вооруженные силы «увеличивают темп наступления».

«На всех направлениях сохраняется положительная динамика. Более того, темп движения наших войск в этих всех направлениях увеличивается. РФ имеет возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях во время СВО», — сказал диктатор.

В свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов намекнул, что мира в ближайшее время не будет. Он заявил, что ключевой задачей российской армии на 2026 год станет сохранение и наращивание набранных темпов наступления.

Ранее в Кремле дерзко утверждали, что, мол, «хотят остановить войну и гарантировать мир». Однако, заключение мирного соглашения возможно только на условиях Москвы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил ключевые требования Кремля, которые Киев считает неприемлемыми в рамках мирного процесса. Речь идет, в частности, о сохранении российского контроля над оккупированным Крымом, а также над частями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Война России в Украине / © Associated Press

«Всего их пять, и мы не можем ни в какой форме пойти на компромисс по этому поводу», — заявил Рябков, говоря об оккупированных территориях.

Кремль категорически отвергает любое соглашение, которое будет предусматривать размещение войск НАТО на территории Украины после завершения боевых действий.

По словам Рябкова, Россия «никогда не подпишется» под присутствием сил Альянса, даже в формате гарантий безопасности.

Путин убеждает, что не будет воевать с НАТО, однако в Минобороны раскрыли настоящие планы России

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал «чушью» заявления европейских политиков о возможном нападении РФ на Европу, обвинив их в «нагнетании истерии» и распространении страхов.

Он заявил, что Россия якобы стремилась к партнерству после распада СССР, но Запад выбрал путь расширения НАТО.

В то же время Путин также в очередной раз возложил ответственность за войну в Украине на США и НАТО, обвиняя их в желании «развала» России.

Однако в Минобороны проговорились об истинных намерениях относительно НАТО. Министр обороны Андрей Белоусов заявил о якобы подготовке объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с РФ на рубеже 2030-х годов.

«Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году. В связи с этим нужно и в дальнейшем навязывать противнику свою войну», — подчеркнул Белоусов.

В ЕС призывают готовиться к противостоянию с РФ

В Берлине 11 декабря Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны готовиться к войне. Он отметил, что Россия вернула в ЕС войну, масштабы которой могут вырасти до мировой.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

«Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к масштабам войны, которую пережили наши деды и прадеды», — предупредил Рютте.

Впоследствии премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что после завершения войны в Украине Россия перебросит свои силы ближе к восточным границам НАТО. В связи с этим он призвал европейские страны немедленно нарастить оборонные бюджеты.

«Мы знаем, что после установления мира в Украине Россия все равно будет оставаться угрозой. Очевидно, что они будут перемещать свои военные силы ближе к нашей границе и к границе Балтии. Очевидно, что нам нужна финансовая поддержка (из Брюсселя — Ред.)», — подчеркнул премьер-министр Финляндии.

Последствия российских обстрелов в Украине / © Getty Images

Также он отметил, что Европе необходимо усиливать собственную способность к защите на фоне постепенного сворачивания роли США в безопасности континента.

«Мы знаем, что Соединенные Штаты будут уменьшать поддержку и участие.

Кроме того, эксперт по вопросам обороны и депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер сообщил, что Россия уже разместила в Беларуси два армейских корпуса, то есть около 360 тысяч боеготовых солдат, способных нанести удар по странам НАТО.

Кизеветтер убежден, что Европа уже оказалась перед критической угрозой войны с Москвой. Он предупредил, что 2026-й и 2027 годы будут «критическими» для Европы.

Однако, впоследствии в Литве опровергли информацию о дислокации многочисленной армии РФ на территории Беларуси.

Там уверяют, что российские войска сосредоточены в Украине, а у границ Литвы и стран НАТО их, якобы, нет.

Жесткое предупреждение Западу

Президент Украины заявил, что Россия рассматривает следующий год как год продолжения масштабных боевых действий.

По его словам, сигналы, которые сейчас поступают из Москвы, свидетельствуют об отсутствии реального желания мира.

Зеленский отметил, что РФ стремится уничтожить Украину и легитимизировать захват территорий, после чего под угрозой окажется остальная Европа.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

«Когда у них именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь просто прикрывать свое желание уничтожить Украину и украинцев. А дальше под угрозой окажутся другие страны Европы, которые в России могут назвать своими „историческими землями“, — сказал Зеленский.

Зеленский призвал партнеров к «смелости видеть правду» и реагировать на агрессивные планы РФ конкретными действиями. По мнению украинского лидера, защита от российской агрессии должна состоять из трех компонентов:

решения по безопасности — усиление защиты от агрессии;

финансовые решения — передача российских активов;

смелость признать правду и прекратить подыгрывать манипуляциям Кремля.

Нападение России на НАТО: когда это может произойти и какие страны под угрозой

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире «КИЕВ24» заявил, что Россия уже ведет против Европы гибридную войну. По его словам, сейчас остается вопрос когда эта война станет открытой.

«Для РФ то, что она делает сейчас в Европе, — это уже война. Асимметричная, нелинейная, гибридная — называйте как угодно. Но она продолжается», — заявил аналитик.

Флаг НАТО / © gettyimages.com

В то же время эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Марк Канчиан, предполагает, что Россия способна восстановить свой военный потенциал и снова стать прямой угрозой для НАТО через 4-5 лет после завершения войны в Украине.

Несмотря на значительные потери, российская армия получила уникальный практический опыт масштабной войны, что повышает угрозу. По его словам, наиболее уязвимыми остаются страны Балтии. Они небольшие по территории, имеют ограниченные ресурсы и непосредственно граничат с Россией.

Однако Марк Канчиан отмечает, что ключевым фактором сдерживания остается сила Украины и готовность НАТО не допустить ее ослабления.

Готова ли Европа к войне с Россией

Глава Центра совместных действий, экс-вице-премьер по евроинтеграции Олег Рыбачук считает, что Европа не готова воевать с Россией сама. Об этом он заявил в эфире «КИЕВ24».

По его словам, европейские страны пока не имеют достаточного количества боеспособных бойцов, а также необходимых ресурсов для противостояния.

«Европа не готова воевать с Россией сама»: эксперт о роли Украины в сдерживании агрессии Европейские страны сейчас не имеют ни достаточно боеспособной армии, ни необходимых ресурсов для прямого противостояния России, поэтому фактически сдерживают ее руками Украины», — сказал Рыбачук.

Эксперт отметил, что недостаточная военная готовность европейских стран побуждает их к сплочению вокруг Украины и предоставлению ей финансовой помощи для приобретения оружия. Фактически, Украина выполняет функцию главного «щита безопасности» для Европы.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап отмечает, что Европа и США не способны противодействовать российским «Шахедам». Эксперт выразил сомнение, что западные страны не смогут отразить атаку 50 дронов такого типа.

Российские «Шахеды» / © Украинское радио

«У Европы и США нет противодействия «Шахедам». Есть сомнение, что они смогут отразить атаку даже 50 единиц. Они к этому не готовились, они к этому не готовы, они для этого не имеют свернутой системы обнаружения, детекции и так далее. Даже те дроны, которые могут вылетать с кораблей, которые находятся возле Венесуэлы, американцы к этому просто не готовы», — отметил Константин Криволап.

Также он предполагает, что россияне сейчас накапливают «Шахеды» для атаки на Европу.

Ранее европейские лидеры выразили обеспокоенность относительно мирного соглашения. В ЕС считают, что соглашение в пользу Кремля грозит расширением войны, которая может охватить весь континент

